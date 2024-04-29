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如何正确把握和理解绿色发展中的新质生产力？

方经纶
2024年04月29日15:54 | 来源：人民网
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4月28日，2024中关村论坛年会“创新驱动助力绿色发展论坛”在北京举行。期间，国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师姚景源围绕“绿色发展中的新质生产力”等相关话题接受人民网记者采访。

“理解绿色发展中的新质生产力，要从宏观层面完整把握。”姚景源表示，推动新质生产力，务必紧紧抓住高质量发展这个“硬道理”。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正按照创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念推动社会经济发展。新质生产力是符合新发展理念的先进生产力，因此，新质生产力本身就包含着绿色发展这一主题与内涵。

一季度，我国新能源汽车产销两旺，分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%；

1—2月，我国锂电池产业延续增长态势，1—2月全国锂电池总产量超过117GWh，同比增长15%；

截至3月底，我国太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦，同比增长55.0%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长21.5%……

一系列数据显示，我国绿色发展前景广阔，有望催发更多新质生产力。

在讨论新质生产力的同时要看到，生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，需要形成与之相适应的新型生产关系。对于绿色发展而言，生产关系的革新点在哪里？

姚景源认为，要处理好以创新驱动绿色发展的生产关系，最主要的是保持好政府与市场之间的关系。

“市场一定要是激励创新的有效市场。”姚景源表示，创新不易，容易遇见挫折，这需要市场把资源要素更多倾斜配置在创新领域，完善专利制度等激励措施，并建立容错机制。

“政府要始终做好有为政府。”他表示，政府要根据创新的不同阶段制定不同的政策。“就像养孩子一样，小不点的时候就要照顾好它，全身心地照料它长大。”

实际上，有效市场与有为政府对于创新的促进作用，正在我国绿色产业显现。

在“新三样”（新能源汽车、锂电池、太阳能电池）领域，中国新能源汽车销量排名前十位的重点企业，全球有效专利量已经超过10万件；近5年，中国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速全球第一；在太阳能电池方面，中国全球专利申请量超12.6万件，排名全球第一。

当然，必须清醒地看到，当前发展仍然面临一些“堵点”与挑战。

例如，一部分人对于绿色发展的概念仍局限于“约束性”政策，一些地方决策出现“一刀切”的情况。如何扭转这一概念，让绿水青山就是金山银山理念更加深入人心？

“绿色发展和高质量发展的方向始终是一致的，要让大家感受到在追求绿色发展，本身就是追求‘金山银山’。”姚景源表示，在生产过程当中，对资源、环境的过度影响，短期内可能会收获一些效果，但并非长久之计。因此要树立好可持续发展理念，一方面通过政策措施引导绿色产业蓬勃发展，同时通过科技创新赋能绿色低碳事业，进而实现人与自然和谐共生的理念，既能保护好绿水青山，同时能够收获金山银山。（实习生周文卿对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)
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