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中国银行业协会联合全国工商联共同发布《2024“助微计划”倡议书》

2024年04月29日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，今日，中国银行业协会联合全国工商联共同发布《2024“助微计划”倡议书》（以下简称“倡议书”），引导金融机构坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，将更多金融资源用于促进小微企业和个体工商户发展，不断激发经营主体活力，助力经济持续健康发展。

倡议书基于近年来实施“助微计划”的探索与实践，结合当前有关政策要求和人民群众关切，倡议金融机构立足做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，从聚焦服务实体经济、助力小微经营主体提升融资质效，聚焦发展新质生产力、助力小微经营主体激发创新创造活力，聚焦服务乡村振兴、助力增强“三农”领域金融支持力度，聚焦创新绿色金融产品、助力小微经营主体绿色低碳发展等四个方面，共同打造与实体经济发展相适应的小微金融服务体系，使金融活水精准滴灌实体经济，共同助力小微企业、个体工商户等经营主体高质量发展。

据介绍，自2020年以来，在金融监管部门指导下，中国银行业协会会同全国工商联及有关金融机构持续开展“助微计划”，推动有针对性地优化小微金融资源配置，提升小微金融服务水平，对支持小微企业和个体工商户抗击疫情、恢复生产、回升向好、增强活力发挥了积极助力作用。

(责编：罗知之、吕骞)
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