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一季度全国规模以上文化企业营收同比增长8.5%

2024年04月29日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月29日电（记者魏玉坤）国家统计局29日发布的数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入31057亿元，比上年同期增长8.5%，增速比2023年全年加快0.3个百分点。

　　统计数据显示，文化领域行业大类实现全面增长。一季度，文化核心领域实现营业收入20921亿元，比上年同期增长10.3%。文化核心领域营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的比重为67.4%，占比高于上年同期1.2个百分点。文化相关领域中的文化辅助生产和中介服务、文化装备生产、文化消费终端生产3个行业大类营业收入比上年同期均实现增长，分别为7.3%、6.0%和2.7%。

　　文化新业态行业持续发挥带动效应。一季度，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入12633亿元，比上年同期增长11.9%，快于全部规模以上文化企业3.4个百分点。文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为55.5%。

　　文化企业利润总额保持平稳增长。一季度，规模以上文化企业实现利润总额2116亿元，比上年同期增长5.8%。一季度末，规模以上文化企业资产总计197329亿元，比上年同期增长7.6%。

　　国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，一季度，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进现代文化产业体系建设，文化产品供给不断丰富，文化消费潜力持续释放，文化企业发展呈现稳中有进的良好开局。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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