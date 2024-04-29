新华社北京4月29日电（记者叶昊鸣、王聿昊）“目前，主骨架空间布局已基本完成，路线里程超过26万公里，建成率约90%，已连通了全国超过80%的县，服务全国90%左右的经济、人口总量。”交通运输部综合规划司副司长侯振兴说。

在29日举行的交通运输部例行新闻发布会上，侯振兴表示，国家综合立体交通网主骨架可以概括为“6轴、7廊、8通道”。“6轴”包括京津冀—长三角主轴、京津冀—粤港澳主轴、京津冀—成渝主轴、长三角—粤港澳主轴、长三角—成渝主轴、粤港澳—成渝主轴6条主轴；“7廊”包括京哈走廊、京藏走廊、大陆桥走廊、西部陆海走廊、沪昆走廊、成渝昆走廊、广昆走廊7条走廊；“8通道”包括绥满通道、京延通道、沿边通道、福银通道、二湛通道、川藏通道、湘桂通道、厦蓉通道8条通道。

“‘6轴、7廊、8通道’是国家综合立体交通网中最为关键的主干线，是我国国土空间开发的主轴线、国民经济循环的主动脉。”侯振兴说。

侯振兴表示，下一步，交通运输部将加快推进国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架建设。将会同相关部门联合印发主骨架路线方案，协同做好资金、用地、用海、用林等资源要素保障；在五年规划实施和年度投资计划中，优先安排主骨架建设项目，力争率先建成1至2条示范通道；加强主骨架运行监测评估，分类制定重点轴廊通道实施方案，确保建设任务落地落细；及早谋划，对未来一段时期高质量建设主骨架作出系统安排。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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