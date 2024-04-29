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商务部回应日本拟加严半导体等领域出口管制

2024年04月29日16:43 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 商务部新闻发言人29日表示，我们注意到，日本政府宣布拟对半导体等领域相关物项实施出口管制，中方对此表示严重关切。中方敦促日方从双边经贸关系大局出发，及时纠正错误做法，共同维护全球产业链供应链稳定，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。

日本政府4月26日宣布拟对半导体等领域相关物项实施出口管制，并就有关措施征求公众意见。商务部新闻发言人对此作出上述回应。

这位发言人还表示，半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来，个别国家频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。日方拟议的有关措施，将严重影响中日企业间的正常贸易往来，损人不利己，也损害全球供应链的稳定。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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