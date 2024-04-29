新华社北京4月29日电（记者叶昊鸣、王聿昊）“今年一季度，完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行，为推动我国经济回升向好提供了坚实的保障。”交通运输部综合规划司副司长侯振兴29日说。

在当日举行的交通运输部例行新闻发布会上，侯振兴说，国家“十四五”规划的102项重大工程中，涉及交通运输项目开工、完工超过260个，总投资超过1.3万亿元。

侯振兴介绍，当前我国扎实推进重大项目建设，世界最大跨径拱桥广西天峨龙滩大桥建成通车、兰海高速控制性节点木寨岭隧道全线贯通；深中通道、北京东六环改造工程进入冲刺阶段；京港澳、沪渝等高速公路陆续扩容改造；平陆运河、小洋山北集装箱码头等一批重大工程加快推进；武汉都市圈环线高速、杭上高速公路浙江段等一批重点项目有望年内开工。

针对未来如何进一步推进重大工程项目建设，侯振兴表示，将督促指导地方加快在建项目实施，尽快形成更多实物工程量，做深做实项目前期工作，加强项目储备；进一步优化流程，提高效率，压缩审查审批时间；积极推进基础设施数字化升级、绿色低碳转型、大规模设备更新等一系列工作，不断发掘符合新质生产力方向的增长点。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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