商业航天“冲破云霄”。海南文昌国际航天城，中国首个商业航天发射场，一号发射工位将在今年实现常态化发射。

低空经济“蓄势高飞”。装箱、称重、挂载、起飞，自动投送、自主返航，无人机送餐成为深圳街头一道新景观。眼下，深圳的消费级无人机已占全球七成以上份额。

人形机器人“进厂上岗”。安徽合肥，蔚来新能源汽车工厂，机器人转动手臂、调节身体，便可自动完成车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等环节作业。

新材料、电子信息、新能源汽车等新兴产业生机勃发，脑机接口、新型显示、量子计算等未来产业加速成长，新质生产力在中国加快发展，成就中国经济“一季报”的一大亮点——一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，高于全部规上工业平均水平1.4个百分点，较上年四季度加快2.6个百分点。美国有线电视新闻网（CNN）分析认为，“中国经济增长势头比今年年初的预期更强劲，主要应归功于高技术制造业的蓬勃发展。”

高技术制造业“7.5%”增速是一个有质量有力度的增长，令人惊喜。

动能足——高技术制造业持续跑出加速度。

高技术制造业，一般指研发投入大、产品附加值高、国际市场前景良好的技术密集型产业，具备智力性、创新性、战略性和资源消耗少等特点。国家层面实施创新驱动发展战略，推进新型工业化，广大企业加大创新投入，加强技术攻关，促进高技术制造业稳步向前。

一季度，智能车载设备制造、半导体器件专用设备制造、集成电路制造等行业增加值分别增长61.5%、40.6%、18.5%；新能源汽车、3D打印设备、服务机器人等产品产量同比分别增长29.2%、40.6%、26.7%……一大串两位数以上的高增长，背后是智能家电、智能网联汽车、可穿戴设备等新产品的市场热销，是大数据、人工智能、工业互联网等新技术的推广应用，是5G基站、东数西算、光纤通信等新基建的加快落地，是数字产业化、产业数字化、数字经济与实体经济的深入融合……

在中国制造加快高端化、智能化、绿色化发展的进程中，“既是贡献者也是受益者”的高技术制造业还将持续跑出加速度。

贡献大——高技术制造业夯实了中国经济之“稳”，也助力了市场预期之“进”。

近几年，面对需求收缩、供给冲击等多重压力，一些制造业行业、企业面临不少困难。压力面前，高技术制造业始终增势可观，展示出强劲的发展韧性，为稳住工业大盘、稳定经济增长提供了有力支撑。今年一季度，规模以上工业增加值同比增长6.1%，较2023年全年提高1.5个百分点，实现平稳运行、回升向好，这其中，作为“优等生”的高技术制造业功不可没。

高技术制造业的表现充分表明：当前，中国产业发展基础好、升级空间大的优势显著，只要企业坚持创新、瞄准需求，就能赢得更多机会、实现更大发展。

后劲强——高技术制造业投资接连加码，将推动持续发展、带动产业升级。

近年来，高技术制造业投资增速一直高于全部投资增速，对投资的引领作用不断增强。今年一季度也不例外：高技术制造业投资同比增长10.8%，比制造业投资高0.9个百分点，比全部投资高6.3个百分点。

今天的投资，就是明天的产出。当前，新一轮科技革命和产业变革在全球加速演进，新型工业化新型城镇化在中国稳步推进。无论是改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业，还是消费需求的与日俱增、持续升级，都为高技术制造业发展提供了广阔空间。可以预见，我国高技术制造业规模将不断扩大、技术将更加成熟、市场空间将稳步拓展，对其他产业的带动作用也会越来越强。

产业链“向新而行”，价值链“向上攀升”，中国的创新实力、发展动能将更加强劲。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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