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东风着陆场做好各项准备迎接神十七航天员“回家”

2024年04月29日16:48 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉4月29日电 神舟十七号航天员乘组计划于4月30日返回东风着陆场。记者从东风着陆场了解到，返回当天气象条件完全满足任务要求，着陆场已做好搜救准备，迎接飞天英雄“回家”。

　　东风着陆场位于巴丹吉林沙漠和戈壁地带，地域辽阔，四月冷空气频繁，正值风沙频发期。返回舱开伞时受高空风影响较大，落地后受地面大风影响易发生拖拽翻滚等情况，载人飞船返回着陆时对着陆场高空风和地面风等天气条件要求较高。

　　据酒泉卫星发射中心卞韩城介绍，飞船的返回着陆有严格的气象条件要求，必须满足气象条件才能实施返回着陆。

　　“飞船返回地球后，航天员在着陆现场要滞留3个小时左右，这段时间内有可能遭遇极端天气。”卞韩城说，为应对飞船着陆后的极端天气，东风着陆场已针对降水、大风、沙尘、高温、低温等情况做好了准备。

　　为规避春季频发的风沙天气可能带来的不利影响，酒泉卫星发射中心气象室连日来加强会商密度，经过连续监测和持续分析，结果表明：飞船返回当日天气情况较好，无大风、沙尘、雷暴等影响返回任务的恶劣天气。

　　根据计划，神舟十七号载人飞船将采用5圈快速返回方案，经历制动离轨、自由滑行、再入大气层、开伞着陆等阶段。目前，东风着陆场搜救力量和装备状态良好，各系统准备就绪，任务当天气象条件较好，满足返回任务条件，着陆场具备执行搜救任务的各项条件。（李国利、杨子凡、张艳）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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