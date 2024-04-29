新华社北京4月29日电（记者张泉）中国船舶集团将为卡塔尔能源公司建造18艘27.1万立方米超大型LNG（液化天然气）运输船，签约仪式29日在京举行，创下全球最大单笔造船订单纪录。

记者从签约仪式上获悉，27.1万立方米LNG运输船将由中国船舶集团旗下沪东中华自主设计、建造，总长344米，型宽53.6米，型深27.2米，是全球最大的LNG运输船，较常规17.4万立方米LNG运输船运载能力提升57%。

据介绍，LNG运输船是运载零下163摄氏度LNG的“海上超级冷冻车”，是世界上最难建造的船型之一，是造船业三颗“皇冠上的明珠”之一。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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