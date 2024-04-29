新华社北京4月29日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者从29日举行的交通运输部例行新闻发布会上获悉，今年一季度，我国邮轮旅客运输量超19万人次，超过去年全年运输量，预计我国邮轮运输市场将继续稳步回升。

邮轮运输是休闲旅游、亲近海洋、感受国际多元文化的一种生活体验，也是满足人民群众日益增长的美好生活需求的一种方式。发布会上，交通运输部水运局副局长郑清秀表示，在上海、深圳试点复航的基础上，2023年我国邮轮旅客运输量超10.7万人次。今年以来，已有21艘国际邮轮在我国境内港口开展运营，包括中国境内港口始发的日韩航线、越南航线、香港地区航线等，以及外国邮轮入境的访问港航线，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”也于今年元旦顺利投入运营，邮轮运输市场总体平稳有序。

郑清秀说，为提升邮轮运输服务水平，更好满足人民日益增长的美好生活需要，交通运输部已于近期印发关于加强邮轮运输服务的通知，同时加快制定邮轮运输服务指南，指导行业强化邮轮运输运营安全，不断提升邮轮运输服务质量，积极推动邮轮经济复苏和增长。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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