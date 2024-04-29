新华社南京4月29日电（记者王珏玢）中国科学院紫金山天文台29日通报，我国综合性太阳探测专用卫星“夸父一号”（ASO-S）发射一年多以来，已经观测到100多例太阳白光耀斑。这一观测远超过此前对白光耀斑发生频率的预期，对进行空间天气预报等具有重要科学意义。

太阳白光耀斑是在可见光连续谱辐射表现出增强的一类耀斑。这类耀斑通常能量较高，它们的出现会对空间天气产生影响，如造成地面通信故障或中断、干扰航天器正常运行等。

在“夸父一号”卫星上天之前，人类仅观测并报道了300例左右太阳白光耀斑事件，这对耀斑爆发总量来说比例很低。

“夸父一号”卫星团队通过对2022年10月至2023年5月发生的205个能量较高的耀斑进行分析，识别出49例白光耀斑，白光耀斑发生率为24%，远高于此前观测到的数据。随着太阳活动峰年的到来，越来越多的耀斑被识别为白光耀斑。截至2023年12月底，已有120余例白光耀斑被“夸父一号”上的白光太阳望远镜（WST/ASO-S）观测到，这为探究白光耀斑的物理本质提供了样本。

“‘夸父一号’的观测数据表明，白光耀斑并不像之前人们认识到的那样罕见。下一步，卫星团队将继续结合其他卫星的多波段观测，全面研究白光耀斑，为我国空间天气预报提供理论依据。”“夸父一号”首席科学家、中国科学院紫金山天文台研究员甘为群说。

“夸父一号”是我国综合性太阳探测专用卫星，于2022年10月9日发射，2023年9月正式交付给中国科学院紫金山天文台管理，目前正处于在轨科学运行阶段。自卫星发射以来，已记录到大约600TB的原始太阳观测数据，为后续研究提供了丰富的素材。

相关研究成果已发表在国际知名刊物《太阳物理》（Solar Physics）和《天体物理学杂志通讯》（The Astrophysical Journal Letters）上。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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