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“五一”节前国内成品油价下调 加满一箱少花2.5元

2024年04月29日17:02 | 来源：人民网
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制图：申佳平

制图：申佳平

人民网北京4月29日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月29日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均降低70元。从全国平均来看，92号汽油每升下调0.05元；95号汽油每升下调0.06元；0号柴油每升下调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

(责编：申佳平、吕骞)
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