人民网北京4月29日电 4月29日，人民网推出了专为华为“纯血鸿蒙”（HarmonyOS NEXT）打造的“人民网+”鸿蒙原生应用。这款应用的上线，标志着人民网在智能终端领域的深度布局以及在智能技术创新、场景传播增效、行业应用提质等方面的深入探索。

3月29日，人民网与华为就鸿蒙生态合作举办启动仪式。在人民网与华为负责人的共同见证下，双方签署合作备忘录，达成深度战略合作，共同推动鸿蒙生态繁荣与发展。

作为中国共产党治国理政的重要资源和手段，人民网一直致力于利用最新的技术方式，提升信息传播效率和用户体验。“人民网+”鸿蒙原生应用充分利用HarmonyOS NEXT在原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能等方面的优势，在界面设计、交互体验上进行了全面优化，包含“首页”“视频”“我的”三大模块，聚合了学习数据库、为基层减负、人民艺术馆、相约体彩、军歌回荡等功能，支持15种外文频道，为用户提供更加流畅、全方位、个性化的阅读及服务体验。

“人民网+”鸿蒙原生应用部分功能展示

在内容展示上，“人民网+”鸿蒙原生应用采用了全新的排版引擎，不仅加载速度更快，而且还能根据用户的阅读习惯，智能推荐感兴趣的内容，同时，支持用户将自己感兴趣的内容以服务卡片的形式添加至桌面，这种个性化的服务，让用户在海量信息中能够更快地找到自己关心的信息，提高阅读效率。

“人民网+”鸿蒙原生应用部分功能展示

“人民网+”鸿蒙原生应用的研发主体——人民网科技公司技术研发团队将继续深入分析鸿蒙系统的特点，利用鸿蒙系统独特的分布式架构，实现手机、平板、智能穿戴等多设备间的无缝协同，让用户随时随地，卓越体验“人民网+”服务。

“人民网+”鸿蒙原生应用的上线，不仅是人民网技术创新和服务升级的体现，也是对国产操作系统支持与推广的具体行动。人民网将以“人民网+”鸿蒙原生应用开发为开端，陆续启动旗下各个客户端的鸿蒙版本开发工作，积极发挥主流媒体引领作用，完善鸿蒙原生应用生态版图。依托鸿蒙一次开发、多端部署的技术特色以及服务分发的创新模式，进一步拓展人民网各类业务触达的场景和用户，加快全体系向智能互联转型升级，扩大地域覆盖面、扩大人群覆盖面、扩大内容覆盖面。

(责编：曹淼、高雷)

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