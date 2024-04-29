“五一”小长假即将到来，租车出行市场预计将迎来又一波高峰。神州租车“五一”前瞻大数据显示，假日期间，整体业务量在去年同期高位的基础上实现稳中有增，异地用车、新能源车型等订单量增长明显。

神州租车“五一”前瞻大数据显示，今年“五一”假期的异地用车订单占比达到82%，同比增加20%。从租期来看，今年“五一”假期全部订单的平均租期同比2023年增加20%。

与历年同期相比，今年“五一”假期的枢纽店订单占比首次超过50%，机场店、高铁站店、火车站店这三类网点的订单量占比同比2023年“五一”均出现了较大幅度的增长。机场门店方面，排名前3的最“忙”门店分别为昆明长水机场店、南宁吴圩机场店、三亚凤凰机场店；高铁站排名前3的最“忙”门店分别为南宁东站店、西宁站店、昆明南站店；排名前3的最“忙”的火车站门店则为成都东站店、威海站店和福州站店。

中国西北城市租车预订量表现抢眼。坐拥举世瞩目的丝绸之路、青藏铁路、万里长城、红军长征、黄河文明等五条国家级旅游线路的“中国西北”已成为诸多旅游目的地中极具特色与吸引力的热点地区。兰州首次进入订单量最大的TOP10城市，同时还首次进入了“Z世代”（90后、95后、00后）用户订单量最大的TOP10城市。今年“五一”假期，预订出租率最高的TOP10中，西北占了4城，分别为巴彦淖尔、西宁、伊犁、中卫。此外，兰州中川机场店、西宁高铁站店在各自类型的枢纽店中订单量排名靠前。

今年“五一”假期，神州租车新能源车订单量同比去年增加一倍。新能源汽车出租率最高的TOP10城市为玉林、咸宁、云浮、新乡、南通、商丘、宜兴、无锡、苏州、南充。出租率最高的车型为SUV，预示着城市越野、郊区游、长途户外等将成为用户的重要用车场景。

(责编：曹淼、李源)

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