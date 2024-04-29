原标题：广西将开展大规模设备更新和消费品以旧换新主题活动

为贯彻落实国务院大规模设备更新及消费品以旧换新工作部署，落实商务部2024消费促进年工作要求，广西将于4月30日开展“智融未来 焕新生活”2024广西大规模设备更新和消费品以旧换新主题活动（以下简称“主题活动”）。

日前，国家出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。据介绍，这既能促进消费、拉动投资、切实增强经济活力，又能增加先进产能、促进节能降碳、减少安全隐患，实现高质量发展。

作为全国消费品以旧换新行动广西站，此次活动以政银企携手、区市县联动，按照“政府补一点、企业让一点、金融扶一点”“三个一点”的方式共同支持开展，以形成热烈氛围，助力全区经济增长。

本次主题活动由广西壮族自治区人民政府主办，自治区商务厅、自治区党委金融办、自治区发展改革委、自治区工业和信息化厅、自治区公安厅、自治区住房城乡建设厅、自治区国资委、自治区市场监管局、自治区林业局、自治区数据局、广西税务局、中国人民银行广西壮族自治区分行联合承办。人民网股份有限公司、中国银联股份有限公司、广西现代物流集团有限公司、中国移动通信集团广西有限公司、广西林业集团有限公司、广西电子电器行业协会、广西汽车流通协会、广西循环经济协会作为活动支持单位。

五象汽车生活广场。广西桂物机电集团供图

主题活动将于4月30日在南宁市五象汽车生活广场设立主会场，与各市分会场“1+14”同时启动，面向全国现场直播，并现场发布消费品以旧换新活动政策、工业设备更新重点任务和支持政策以及相关金融支持政策，为消费者带来实实在在的好处，为经济增长注入新动能。

据悉，广西坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，顺应消费市场新形势新趋势，积极争取中央财政支持，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，开展汽车以旧换新，推动家电以旧换新、家装厨卫“焕新”。

在金融支持方面，人民银行广西区分行召开专项推进会，出台2024年信贷指导意见，实施再贷款再贴现专项支持计划，支持和鼓励金融机构围绕设备更新和消费领域加强金融产品创新，更好满足居民和企业多元化融资需求。

作为主题活动之一，人民网自主开发的国内首台AI展示体验活动“白泽的奇幻旅程”，也将于4月30日在南宁首次面向公众展演。“白泽的奇幻旅程”将全方位、多角度、立体化集中呈现当前AI在各领域的创新发展与应用成果，集未来产业展示、科普教育、科技新文旅为一体，助力人工智能服务美好生活。

“以旧换新”意味着更多的智能化体验，代表着智能家居的舒适便捷、智能制造的精准高效，还有智能服务的温馨贴心。

4月30日至5月5日，主题活动主会场南宁市五象汽车广场将开展大规模设备更新及消费品以旧换新品牌展，设置商务、工信两大政策展示区，全产业链展示区、汽车展示区、家电展示区、家居展示区、回收系统展示区等6大功能展区，运用人民网及汽车、家电品牌企业的智能生活产品及服务，结合多媒体技术，让活动参与嘉宾身临其境观看或直观体验，感受智能美好生活，提升活动参与积极性。

4月30日至12月31日，各市各类汽车家居展会、家居家电卖场、汽车卖场等多地、多点、线上、线下面向消费者推介以旧换新活动。主题活动期间，消费者参与相关活动，家电换“智”、厨卫“焕新”，最高享补贴1000元，一站式预约上门收旧更便利；汽车换“能”，置换更新最高享补贴5000元。

消费者在商场选购汽车。人民网记者 陈燕摄

据介绍，3月28日—6月30日期间，手机定位在广西的云闪付用户可以在参与活动的商超百货、家居家电销售实体企业使用“惠见广西·品质生活”专享消费券，有机会单笔优惠最高500元；同时，用户到参与“惠见广西·焕新生活”消费贷信用卡消费分期活动的商户消费满3000元以上，并成功办理6期分期业务，可享受四档立减优惠及3%的免息优惠。

广西商务厅还联动京东、淘宝、天猫、苏宁、美团等多个电商平台，市场化开展2024广西消费品以旧换新网络促消费活动。其中，京东商城全年携手近1万个家电家居主流品牌，为消费者提供一口价立减、“三免服务”、一体化换新、多品类覆盖跨品类换新等权益。

苏宁易购APP则开设“焕新频道”，设立“家电以旧换新”专区，联合超30家家电头部企业开展“以旧换新最高立减10%专项补贴活动”。

据悉，广西近年来累计投入财政资金1.7亿元，回收废旧家电32万台，带动家电销售35万台，实现家电销售15亿元；发展逆向物流，鼓励拆解企业开展定点、定向和区域回收业务，带动全区回收处理废旧家电413万台，相当于节约11.86万吨标煤资源；探索开展汽车“以旧换新”购车补贴活动，受到消费者普遍欢迎，2023年共拉动汽车销售金额4.4亿元。（记者 覃心）

(责编：曹淼、李源)

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