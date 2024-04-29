原标题：汽车以旧换新 撬动消费向“新”而行

近日，商务部、财政部等联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确自本细则印发之日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，最高享补贴10000元。

以旧换新无疑为车市带来政策“红包”。广西认真落实国家《实施细则》，做好政策落地衔接，推进汽车报废更新。此外，落实国家鼓励置换更新部署，率先启动广西“焕新启程·驾驭精彩”汽车以旧换新活动，对汽车置换更新消费给予购车补贴。从4月28日起，对个人消费者转让（不含变更登记）名下乘用车，并购买乘用车新车的，给予2000-5000元购车补贴。

在以旧换新大行动中，车企也希望借此契机促进销量增长，纷纷推出了不同程度的配套优惠政策。

南宁市春季惠民车展。广西桂物机电集团供图

购车补贴活动来袭

4月22日，广西商务厅发布《2024年广西“焕新启程·驾驭精彩” 汽车以旧换新购车补贴活动公告》。

此次活动的补贴对象为按活动规则转让（不含变更登记）本人名下的乘用车，开具二手车销售统一发票，并在参与活动的汽车销售企业购买乘用车新车，开具机动车销售统一发票并上广西牌照的个人消费者。

活动发放2000-5000元“以旧换新”购车补贴，名额7500份。消费者按照新购乘用车的机动车销售统一发票金额（价税合计）对应档次进行申请，一名消费者仅限申请1次补贴，单次限申请1台乘用车新车补贴。1辆乘用车旧车仅可参与1次汽车“以旧换新”活动补贴申请，不得同时参与国家更新补贴。

具体标准如下：乘用车新车机动车销售统一发票金额（价税合计）在3万元（不含）至8万元（含）之间的，每辆车补贴金额2000元；乘用车新车机动车销售统一发票金额（价税合计）在8万元（不含）至15万元（含）之间的，每辆车补贴金额3000元；乘用车新车机动车销售统一发票金额（价税合计）在15万元（不含）以上，每辆车补贴金额5000元。

公告提醒消费者注意，补贴名额有限，消费者先领先得，申请时间是2024年4月28日（含）至活动结束（具体以补贴名额发放情况为准，发完即止）。个人购车消费者可于2024年4月30日上午10：00起到云闪付平台上传购车发票，申领汽车购车补贴。

申请人提交的申请材料经“复审通过”后，活动主办方在7个工作日内将对应的购车补贴红包按手机号发放至申请人的云闪付APP账户。申请人获得购车补贴红包后，通过云闪付 APP 在云闪付线下受理商户进行二维码主扫或被扫支付时抵扣。

需要注意的是，补贴申请人必须是申请购车补贴的车辆车主本人，补贴申请人的云闪付APP实名认证身份信息、二手车销售统一发票的卖方信息、新购乘用车新车的机动车销售统一发票的购买方信息及行驶证信息的车辆所有人信息均须为同一自然人身份信息。补贴申请人的云闪付APP实名账号、手机号、身份证、手机终端，申请核验时以上四项任意一项重复，均视为同一消费者。

五菱汽车推出置换补贴。人民网记者 陈燕摄

汽车消费升温

汽车消费市场迎来政策利好，各大品牌汽车4S店纷纷推出各种置换补贴，吸引消费者以旧换新。

4月23日，在南宁市江南万达商场，比亚迪汽车销售顾问杨女士向记者介绍店里的以旧换新活动，虽然当天是工作日，但是来看车的消费者络绎不绝。

“最近客户来买车时，经常询问有什么以旧换新补贴政策。”杨女士说，“现在大家倾向绿色环保的出行方式，新能源汽车受到消费者青睐。”

杨女士继续介绍，现在购买比亚迪汽车旗下的方程豹，旧车置换补贴最高可享8000元 ，还可以0首付购车无忧，办理分期至高享10000元贷款贴息。

除了比亚迪汽车外，记者了解到，其他汽车品牌也纷纷出招。以五菱缤果为例，以旧换新补贴加其他活动，至高可优惠10000元；领克08EM-P也可至高享6000元置换/增购补贴。

消费者在试驾汽车。人民网记者 陈燕摄

车主李先生原来拥有一辆油车，此次来商场逛发现新能源车有优惠，更加坚定了换车的念头。他表示，家里的小轿车空间有点拥挤，想换一辆中型的新能源车，等抢到以旧换新购车补贴后可以马上入手。

过去几年，广西先后多次实施汽车下乡、以旧换新等政策，汽车消费升级带来的良好体验，不仅改变了人们的生活方式，还形成了拉动消费的巨大能量。如今，新能源汽车市场持续火爆，以旧换新逐步成为汽车促消费的主要手段。

2023年，广西在实施汽车“以旧换新”（二级标）方面，探索开展汽车“以旧换新”购车补贴活动，受到消费者普遍欢迎，共拉动汽车销售金额4.4亿元。（记者 陈燕）

(责编：曹淼、李源)

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