人民网北京4月29日电 （记者许维娜）4月28日上午，由北京市版权局指导，首都版权协会、中国公共关系协会文化大数据产业委员会、北京市版权保护中心共同主办的第四届可信数字版权生态大会（春季）在人民日报社新媒体大厦召开。

本次会议主题是“创造创新与数字版权和正版产品”，这是北京市版权局今年“4·26”知识产权宣传周系列活动之一。北京市委宣传部二级巡视员冷文波在致辞中表示，要大力推动可信数字版权生态建设，重点开展三方面工作：

一是拓展数字版区发展空间。加快推进数字版权服务体系建设，丰富数字版权证书的示范应用场景，激发版权数据的要素价值。

二是筑牢数字版权发展底座。积极探索版权领域、人工智能基础设施和区块链基础设施的发展模式。将作品著作权登记系统、数字版权证书系统、可信版权链-国家大数据协同运营平台等数字版权基础设施，打造成为首都数字版权的核心竞争力。

三是完善数字版权协同治理。加强版权保护行政司法协同，发挥可信版权链-天平链行政司法协同治理平台作用，依托版权链建立版权确权、版权公示、版权调解、版权维权的版权快速保护机制，完善一站式数字多元纠纷化解机制，形成全链条保护工作局面。

中国公共关系协会文化大数据产业委员会副主任高书生发表了题为“文化数字化：堵点、痛点及其解决方案”的主旨演讲。

高书生说，文化数字化的起步比较早，2011年《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》提出文化数字化建设工程，十多年来，宣传文化部门和单位一直在积极推动，但实践效果不尽如人意。

“这就需要我们思考：文化数字化的堵点和痛点是什么？我认为，堵点是文化机构不能获得数据变现收入，在数字化上投入与产出不成比例；痛点是数据安全得不到保障，版权保护不到位。解决方案就是打通数据交易，推动标识解析与区块链的融合发展。”高书生说。

2022年3月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确提出要以国家文化大数据体系为抓手，到2035年基本建成国家文化大数据体系。北京市版权局指导的可信版权链成为国家文化大数据体系重要的基础设施之一，为文化大数据提供行政确权和版权保护。

原中共北京市委宣传部副部长、北京市版权局局长，国家区块链创新应用试点项目负责人王野霏发表了题为“发展新质生产力，赋能版权产业发展和版权保护”的主旨演讲。

王野霏说，新质生产力赋能版权产业，将出现三大趋势。一是数字作品逐步成为心智核心产业资源。随着AIGC（人工智能辅助创作）等数字化技术工具应用和普及，数字作品将成为未来数字产业的基石，给版权产业带来新的变化。二是数据要素体系化，主导版权产业规模。版权产业是以内容和信息为核心的产业，具备数据要素的天然属性。未来数据要素将成为版权产业的核心资产，并直接影响着版权产业的整体规模。率先开展数字版权资产入表的企业，将会获得最大的政策红利。三是新型的基础设施，支撑了版权产业生态。以加密数字证书、区块链为代表的新一代信息技术，为版权产业的版权确权、交易、维权、结算，以及正版产品发行溯源等核心应用场景，提供可信数字基础设施。

据了解，人民阅读等单位发布了《人民领读者计划》《景德镇数字陶瓷示范项目》《文化数据要素交易系统解决方案》《西甲数字商品项目》《舞台剧数字版权资产入表项目》等可信版权链重点示范项目，完成了可信版权链游戏超级节点签约。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经