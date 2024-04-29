一键智能升降、攀爬式顶升、大风灾害天气可快速下降……国内首批顶加节自升降式塔机近日在中建三局承建的海口航空特货“超级运营人”项目完成安装验收，目前已正式投入应用。

据了解，该塔机首创顶部加节方式，并开发了一键智能升降顶升系统。中建三局海口航空特货“超级运营人”项目负责人李省怀介绍，该塔机先通过塔头的顶部吊机将标准节吊装至塔身顶部，再通过套在塔身上的顶升装置完成顶升操作。这种顶升作业模式更加便捷智能，有效提升了安装拆卸及顶升加节的作业效率，同时也保障了加节过程中塔机结构的整体性，降低作业风险。

据介绍，该塔机由中国建筑先进技术研究院自主研发，为国内首创，旨在解决传统塔机在安装拆卸、顶升加节、大风灾害天气等条件下的安全运维问题。其应用后，可让顶升加节作业的劳动力投入降低近50%、效率提高40%。

图为国内首批顶加节自升降式塔机正在作业。（资料图片）

此外，该塔机采用攀爬式顶升设计，无需拆卸标准节即可实现两臂自由升降。“海南台风天气多发，极端天气下塔机的安全隐患是困扰我们许久的问题。在大风灾害天气来临前，该塔机的塔臂不用拆卸标准节即可实现快速自动化下降，如同电梯升降一般简单，有效地提升了设备的安全性。”中建三局海口航空特货“超级运营人”项目安全负责人任荣杰说道。

后续，该塔机还将采用智能远程集控技术，实现地面室内集中管控，通过吊装作业数据统计分析实现吊装复盘检视，支撑施工现场加速向数字化、智能化转型升级。

海口航空特货“超级运营人”项目位于海口市江东新区临空经济区东南部。项目总建筑面积约6.3万平方米，共建设11个单体，包括货运站、配套综合楼、标准仓库、特运库等。（记者王存福）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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