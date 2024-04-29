人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内首批自主研发的顶加节自升降式塔机在海南投用

2024年04月29日19:23 | 来源：新华社
小字号

　　一键智能升降、攀爬式顶升、大风灾害天气可快速下降……国内首批顶加节自升降式塔机近日在中建三局承建的海口航空特货“超级运营人”项目完成安装验收，目前已正式投入应用。

　　据了解，该塔机首创顶部加节方式，并开发了一键智能升降顶升系统。中建三局海口航空特货“超级运营人”项目负责人李省怀介绍，该塔机先通过塔头的顶部吊机将标准节吊装至塔身顶部，再通过套在塔身上的顶升装置完成顶升操作。这种顶升作业模式更加便捷智能，有效提升了安装拆卸及顶升加节的作业效率，同时也保障了加节过程中塔机结构的整体性，降低作业风险。

　　据介绍，该塔机由中国建筑先进技术研究院自主研发，为国内首创，旨在解决传统塔机在安装拆卸、顶升加节、大风灾害天气等条件下的安全运维问题。其应用后，可让顶升加节作业的劳动力投入降低近50%、效率提高40%。

　　图为国内首批顶加节自升降式塔机正在作业。（资料图片）

　　此外，该塔机采用攀爬式顶升设计，无需拆卸标准节即可实现两臂自由升降。“海南台风天气多发，极端天气下塔机的安全隐患是困扰我们许久的问题。在大风灾害天气来临前，该塔机的塔臂不用拆卸标准节即可实现快速自动化下降，如同电梯升降一般简单，有效地提升了设备的安全性。”中建三局海口航空特货“超级运营人”项目安全负责人任荣杰说道。

　　后续，该塔机还将采用智能远程集控技术，实现地面室内集中管控，通过吊装作业数据统计分析实现吊装复盘检视，支撑施工现场加速向数字化、智能化转型升级。

　　海口航空特货“超级运营人”项目位于海口市江东新区临空经济区东南部。项目总建筑面积约6.3万平方米，共建设11个单体，包括货运站、配套综合楼、标准仓库、特运库等。（记者王存福）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五一假期，和“白泽”欢聚南宁
　　? 白泽是谁？ 白泽，一个从数字世界中自我衍生的智能生命体，人民网数字人。 2023年8月，在人民网主办的首场AI晚会上，白泽首次亮相，以少年形象，穿梭于数字空间，见证世界律动；在赛博城市，感知科技与艺术的碰撞，探索现实与未来的边界。…
以公益践行社会责任 业界护航学生身心健康成长
　　人民网北京4月29日电 （记者许维娜）青少年是祖国的未来，少年强则中国强。有专家表示，应继续加大对学校教育的关注和公益支持力度，大力鼓励和动员社会力量投入资源，开展体育与心理健康相融合的公益项目和活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部