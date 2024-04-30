人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费“旺”信心“足” 我国广告业实现快速增长

2024年04月30日08:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月30日电 （记者郝帅）国家市场监管总局近日开展的统计调查显示，2023年全国从事广告业务的事业单位和规模以上企业达1.7万户，广告业务收入13120.7亿元，比上年增长17.5%。这一数据不仅展现了国内消费市场活力，同时也彰显了企业的投资信心。

这其中，互联网广告发展迅猛。调查数据显示，2023年全年实现互联网广告发布收入7190.6亿元，比上年增长33.4%。值得注意的是，互联网广告在广告发布业务中的占比从2019年的58.7%上升至82.4%，其主导地位日益稳固。传统媒体也在积极拥抱数字化转型。以电视台为代表的事业单位在互联网广告业务上实现了8.3%的增长，显示出其不俗的创新与适应能力。

广告业的集约化发展也日渐明晰，调查显示，北京、上海、杭州、深圳和广州五大城市，凭借其强大的经济实力和创新环境，广告业务收入合计占全国总量的74.0%，成为我国“五大广告中心”。

作为集约化发展的代表，上海表现尤为突出，据上海市政府官网消息，2023年，上海规模以上广告企业的营收高达2943.8亿元，创下历史新高，同比增长率高达23.7%，占全国广告业务总收入的23.2%，这一成绩为上海广告业高质量发展注入新动能。

“上海坚持‘市场化、法治化、国际化’，更大力度地打造一流的营商环境，加快推动数字广告业高质量发展，积极建设国际数字广告之都，赋能本土企业能够更好地走向国际，服务国际品牌、开拓中国市场。”上海市市场监管局党组书记、局长倪俊南在近日召开的2024年“投资上海”广告产业推介会上如是表示。

广告业的蓬勃发展态势，对塑造品牌形象、促进消费市场、扩大内需以及传播文化等方面都起到了积极的推动作用。在当前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，广告业的强劲增长无疑为我国经济的稳步发展注入了新的活力，提供了有利条件。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费“旺”信心“足” 我国广告业实现快速增长
　　人民网北京4月30日电 （记者郝帅）国家市场监管总局近日开展的统计调查显示，2023年全国从事广告业务的事业单位和规模以上企业达1.7万户，广告业务收入13120.7亿元，比上年增长17.5%。这一数据不仅展现了国内消费市场活力，同时也彰显了企业的投资信心。…
年轻化、个性化趋势凸显 皮卡市场焕发新生机
　　人民网北京4月29日电 （记者栗翘楚）近年来，我国皮卡市场政策暖风频吹。随着各地放宽皮卡进城限制，让各大汽车品牌对这一细分赛道，有了更多的想象空间。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部