人民网北京4月30日电 （记者郝帅）国家市场监管总局近日开展的统计调查显示，2023年全国从事广告业务的事业单位和规模以上企业达1.7万户，广告业务收入13120.7亿元，比上年增长17.5%。这一数据不仅展现了国内消费市场活力，同时也彰显了企业的投资信心。

这其中，互联网广告发展迅猛。调查数据显示，2023年全年实现互联网广告发布收入7190.6亿元，比上年增长33.4%。值得注意的是，互联网广告在广告发布业务中的占比从2019年的58.7%上升至82.4%，其主导地位日益稳固。传统媒体也在积极拥抱数字化转型。以电视台为代表的事业单位在互联网广告业务上实现了8.3%的增长，显示出其不俗的创新与适应能力。

广告业的集约化发展也日渐明晰，调查显示，北京、上海、杭州、深圳和广州五大城市，凭借其强大的经济实力和创新环境，广告业务收入合计占全国总量的74.0%，成为我国“五大广告中心”。

作为集约化发展的代表，上海表现尤为突出，据上海市政府官网消息，2023年，上海规模以上广告企业的营收高达2943.8亿元，创下历史新高，同比增长率高达23.7%，占全国广告业务总收入的23.2%，这一成绩为上海广告业高质量发展注入新动能。

“上海坚持‘市场化、法治化、国际化’，更大力度地打造一流的营商环境，加快推动数字广告业高质量发展，积极建设国际数字广告之都，赋能本土企业能够更好地走向国际，服务国际品牌、开拓中国市场。”上海市市场监管局党组书记、局长倪俊南在近日召开的2024年“投资上海”广告产业推介会上如是表示。

广告业的蓬勃发展态势，对塑造品牌形象、促进消费市场、扩大内需以及传播文化等方面都起到了积极的推动作用。在当前以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，广告业的强劲增长无疑为我国经济的稳步发展注入了新的活力，提供了有利条件。

(责编：郝帅、吕骞)

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