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五家国有银行发布中期分红方案

2024年04月30日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （黄盛）工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行五家国有银行在4月29日相继发布公告，表示将实施2024年中期分红。

其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四家银行均表示，2024年度中期现金股息总额占集团当期实现的归属于本行股东税后利润的比例不高于30%，后续制订2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期现金分红因素。

另据了解，除上述五家国有银行之外，目前包括江苏银行、紫金银行、上海银行、兰州银行、苏州银行等多家银行，均表示董事会已审议通过2024年中期分红安排的相关议案。

业内人士表示，在政策引导下，A股上市公司纷纷抛出“真金白银”的分红预案，以更大的分红力度回馈投资者。

今年4月国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”）明确，强化上市公司现金分红监管；对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示；加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率；增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。

证监会相关负责人在今年多个场合也表示，要推动一年多次分红，包括简化中期分红审议程序，压缩实施周期，推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感；引导优质大市值上市公司中期分红，发挥示范引领作用等。

据Wind数据，截至4月29日，A股有超3300家公司披露年度分红预案，拟实施现金分红金额总额约2.11万亿元。其中，28家公司拟现金分红金额超100亿元，249家公司拟现金分红金额超10亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，新“国九条”主旨是推动资本市场高质量发展，鼓励上市公司现金分红是题中应有之义，有利于资本市场长期健康发展，有利于保护中小投资者利益。他认为，落实新“国九条”，对多年未分红或分红比例偏低的公司采取限制大股东减持、实施风险警示等措施，未来A股“铁公鸡”可能会被贴上ST标签，从而促进上市公司整体分红水平的提升，推动资本市场良性发展，增强投资者获得感。

清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎认为，新“国九条”有助于构建良好的市场环境，保持市场的稳定，并且鼓励中长期投资者持股稳定，避免了炒作股价的风险。这意味着上市公司将更加注重长期稳定的分红，这种分红方式有望为投资者带来更为可靠的正向收益，并与投资者分享价值，从而回报社会。此外，将有助于提高市场透明度和规范性，进而吸引更多的长期投资者参与市场；有助于遏制短期投机行为，促进市场的健康发展。

也有业内人士表示，五家国有银行等多家上市公司宣布中期分红计划，既是积极响应监管要求，同时也满足了投资者对稳定可预期回报的需求，有利于提升投资者获得感、增强投资信心。

(责编：王震、吕骞)
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