原标题：中国人寿：险企“头雁”的ESG领航之路

刚刚过去的年报季，不少上市公司在发布上年度年报之外，还会发布一份《环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。ESG是指环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）。2004年，联合国全球契约组织（UN Global Compat）首次正式提出ESG的概念。

今年是ESG概念提出20周年。随着ESG概念的深入，越来越多上市公司把ESG纳入信息披露的基本框架。

早在2007年，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）就开始发布《社会责任报告》，2019年进阶为《环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。在最初的《社会责任报告》中，中国人寿寿险公司主要关注民生保障和社会和谐，到《环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》，则积极探索建立自身成长与社会贡献兼具的商业模式，探索出一条与国际接轨兼具中国特色的“国寿ESG之路”。

立足主业 做好绿色金融文章

发展绿色金融已成为金融机构的普遍共识，尤其是对于金融央企来说，发展绿色金融亦是使命担当。

为做好绿色金融这篇文章，中国人寿寿险公司确立了绿色金融发展总体目标，制定了《绿色金融发展战略（2023年-2025年）》，明确绿色金融阶段性发展战略和工作要求，将绿色金融与各项业务有机融合，积极服务“双碳”目标，持续提升绿色金融服务能力和质效，致力于向做好绿色金融大文章稳步迈进，促进经济社会可持续发展。

为落实绿色金融发展战略，中国人寿寿险公司制定了《2023年ESG和绿色金融工作方案》，将绿色金融工作落实到绿色销售、绿色保险、绿色投资、绿色运营、绿色办公及绿色生活等方面，致力于协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，不断提升自身 ESG 表现，助力绿色金融发展。

2023年，该公司为绿色产业客户提供达6031.65 亿元保险保障；截至2023年底，绿色投资规模突破4600亿元，助力实现“双碳”目标。

稳健经营 锚定可持续发展方向

可持续发展是长远制胜之道。对于企业来说，实现可持续发展，需要在商业价值和社会责任之间取得平衡。一家优秀企业不应只有良好的业绩增长数据，更要有可持续发展的目光和潜力。

稳健、诚信、合规一直是中国人寿的经营理念。在该理念指导下，中国人寿寿险公司统筹兼顾，推进综合治理，制定了《ESG 风险管理办法（试行）》，遵循全局性、审慎性、前瞻性、适用性和动态性五大风险管理原则，落实ESG风险识别、风险评估、风险应对及控制、关注及改进、报告及归档五项工作步骤，有效进行ESG 风险管理。

2023年，中国人寿寿险公司持续优化公司治理结构、提升公司治理水平，以《全面风险管理规定》为总纲，提炼出“1+7+N”全面风险管理制度体系，以七大类风险制度为抓手，以《风险偏好体系管理办法》等一系列业务实施细则为依托，细化风险管理的相关风险管理体系成熟度全面提升。

与此同时，中国人寿积极应对“偿二代”二期规则下的风险综合评级指标调整，开展风险综合评级数据管理工作。2023年，公司风险综合评级保持良好评级，已连续23个季度获评A类。

成己为人 坚守保险为民初心

“成己为人，成人达己”是中国人寿的核心理念，保险为民亦是ESG里关于“Social”社会维度的一种生动体现。

中国人寿寿险公司坚持“以人为本、关爱生命、创造价值、服务社会”的ESG战略理念，围绕环境、社会及管治三大维度和国家、社会、行业、客户、企业、员工以及环境七大利益相关方搭建ESG暨社会责任战略模型，通过专业的保险产品供给，满足人民多元保障需求。

在普惠金融方面，中国人寿寿险公司助力构建“基本＋大病＋补充＋救助”多重保障网络，截至2023年底，全国范围内承办200余个大病保险项目，覆盖近3.5亿城乡居民。同时，作为最早响应国家长期护理保险政策、参与制度试点的商业保险公司之一，积极开展长期护理保险，截至2023年底，已开展70多个长期护理保险项目，覆盖3800余万人。此外，该公司还持续深化开展城市定制型商业医疗保险（“惠民保”），承保珠海大爱无疆、广州穗岁康、杭州西湖益联保、成都惠蓉保、龙江惠民保等多个惠民保项目，截至2023年底，累计在32家省级分公司落地120多个城市定制型商业医疗险项目，覆盖超4000万人。

2023年，中国人寿寿险公司进一步拓宽了普惠保险服务广度，开发并不断完善具有包容性的普惠保险产品体系，涵盖医疗健康、职业保障等方面，针对性提供大病保险等普惠保险产品，积极促进普惠金融高质量发展。

在养老金融方面，中国人寿寿险公司持续拓展老龄保险产品的覆盖年龄和疾病范围，通过内外协同的方式为老年人提供“有温度”的养老保险产品，进一步提高老年人抗风险能力，助力保障老年人生活质量。截至2023年底，该公司团险渠道约5000万人次老年人提供约3.6万亿元的保障金额；投资大健康基金规模合计144.38亿元，投资养老领域规模近百亿元。

在乡村振兴方面，中国人寿积极响应国家战略，坚持“以人民为中心”，发挥保险社会“稳定器”作用，为农村人口提供多样化保险产品，为农民群体织牢织密保险保障网，已形成了覆盖寿险、疾病、医疗和意外等多险种的乡村振兴产品体系。（记者 付秋实）

(责编：曹淼、李源)

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