隆基绿能：2023年实现营业收入1294.98亿元 净利润108.34亿元
4月29日，隆基绿能发布2023年年报，报告期内实现营业收入1294.98亿元，连续2年实现超1200亿元营收。受产业链价格快速下跌和减值计提的影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108.34亿元，综合毛利率18.26%。截至2023年末，公司资产负债率56.87%，现金储备充足，在价格下行的行业经营波动期，保持了稳健的财务状况和抗风险能力。
报告期内，隆基绿能积极加快推进HPBC和TOPCon产能升级和量产，西咸年产29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产，鄂尔多斯年产46GW硅棒硅片项目和30GW电池项目、芜湖10GW组件项目等已陆续投产。
2023年，隆基绿能实现单晶硅片出货量125.42GW（其中对外销售53.79GW）；实现单晶电池对外销售5.90GW；实现单晶组件出货量67.52GW（其中对外销售66.44GW）。2024年一季度，公司实现单晶硅片出货量26.74GW(对外销售12.43GW)，同比增长12.26%；实现单晶电池对外销售1.51GW；实现单晶组件出货量12.89GW（对外销售12.84GW），同比增长16.55%。
此外，2024年一季度，该公司推出基于HPBC技术优势的双面双玻耐湿热组件，有效满足国内大部分分布式场景对光伏组件耐高温、耐湿热的可靠性需求，提升了公司全场景组件产品矩阵的差异化竞争优势。
报告还显示，隆基绿能成功研发出HPBC二代产品，可实现组件功率比同规格TOPCon组件高5%以上，提升电站全生命周期发电量6.5%～8%，计划2024年下半年推出。此外，从研发层面看，隆基绿能2023年全年研发投入77.21亿元，占营业收入5.96%。围绕降本增效，公司开展BC技术产品升级和下一代技术研发，持续跟踪投入TOPCon、HJT、叠层等技术路线，进一步夯实了公司研发实力和前沿技术储备。
钟宝申表示，公司全年总体业务将呈现前低后高、逐季提升的变化。今年整体的出货增速不会低于行业平均增速，产品出货量也将保持持续增长。未来三年，公司预计单晶硅片年产能将达到200GW，其中泰睿硅片产能占比超80%；BC电池年产能将达到100GW；单晶组件年产能将达到150GW。
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