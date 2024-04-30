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4月份中国制造业PMI为50.4%

2024年04月30日10:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月30日电（记者魏玉坤）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会4月30日发布数据，4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。

　　国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，4月份，企业生产继续加快。生产指数为52.9%，比上月上升0.7个百分点，为2023年4月份以来最高，制造业企业生产扩张有所加快。

　　市场需求保持扩张。4月份，新订单指数为51.1%，比上月下降1.9个百分点，仍位于扩张区间，制造业市场需求继续恢复。从外需情况看，新出口订单指数为50.6%，比上月下降0.7个百分点，继续保持扩张，表明企业出口业务总体继续改善。

　　各规模企业PMI均高于临界点。4月份，大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.8个百分点，仍位于扩张区间；中型企业PMI为50.7%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为50.3%，与上月持平。同时，各规模企业生产指数和新订单指数均连续两个月位于扩张区间，产需持续释放。

　　新动能继续较快扩张。4月份，装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.3%和53.0%，比上月下降0.3和0.9个百分点，继续位于扩张区间，且均高于制造业总体，高端制造业保持较快发展。消费品行业PMI为50.5%，比上月下降1.3个百分点，继续保持扩张。

　　市场预期总体稳定。4月份，生产经营活动预期指数为55.2%，比上月下降0.4个百分点，继续位于较高景气区间，表明制造业企业对近期市场发展信心总体稳定。

(责编：赵光霞、卫嘉)
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