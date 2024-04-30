原标题：回顾探索智能睡眠十年历程，梦百合发布智能业务新战略

4月26日，主题为“启梦巅峰，智领未来”的梦百合2024年0压智能系列战略发布会在上海中心大厦召开，对品牌的智能业务进行了历史回顾和未来战略部署，同时发布了与曼联足球俱乐部联名的IP新品“梦剧场0压智能床”。

十年磨剑终成锋

多年来，MLILY梦百合在新技术、新功能、新场景模式上不断探索和深入，力求打通睡眠全链路，展现智能睡眠多可能，为消费者提供更优质、多元的一站式睡眠解决方案。截至目前，MLILY梦百合已形成了立体化的产品矩阵，在功能上，研发推出丰富的功能和模式，以满足不同受众的个性化需求。

梦百合家居董事长倪张根出席发布会并致辞表示，随着新技术的引进和升级，梦百合智能业务的发展是一个循序渐进的过程：“从2014年到现在，十年，是梦百合智能业务从基础智能到未来的高尖智能的一站，未来，梦百合的智能产品会更加激动人心，值得大家期待。”

全国工商联家居装饰业商会秘书长张仁江对梦百合的科技与创新表示认可，并倡导行业“和梦百合这样的优秀企业一道，推动、赋能、引领整个家居行业新质生产力的发展。”

巨大蓝海待挖掘

梦百合国内事业部总经理郭伟出席发布会，并对梦百合智能业务过去的发展、面临的行业现状、未来的战略部署做了系统的介绍。郭伟表示，尽管MLILY梦百合在国内智能床市场已经做到头部，但仍有巨大的发展空间。目前，中国智能床市场仍处于方兴未艾的蓝海阶段，加上各行各业智能化浪潮迭起，产业之间的跨界融合将极大地扩展智能床应用的想象空间。

从整个智能家居行业来看，智能床作为智能家居的重要组成部分，随着物联网生态的日益成熟，在家居领域渗透率有望持续走高，而智能家居产业市场份额的快速扩大，将有力地带动智能床的普及。

此外，在智能家居之外，人工智能对各行各业的改造也在如火如荼地进行着，智能养老、智能医院、智能酒店等产业与智能家居的跨界融合越来越常见，也为智能睡眠产品提供了更丰富的应用场景。

“比如在医疗场景，智能床随着智慧医疗相关促进政策的带动，需求量得到了明显的增长。从很早开始，MLILY梦百合就和医院、养老院开启了合作，为行动不方便的病人、老人提供更加舒适、便捷的睡眠体验。未来，我们也可以探索和酒店等更多场景的跨界融合。”郭伟介绍。

四大优势蓄力新征程

郭伟表示，从2023年开始，梦百合已在全国大规模推广智能产品，本次发布会是对梦百合未来智能业务发展做一个战略部署，2024年，MLILY梦百合将把智能产品的研发、推广、应用提升到企业战略高度，让智能业务成为梦百合家居业绩增长的第二曲线。

在发布会上，MLILY梦百合正式对外发布了其智能业务的“四大优势”，宣布2024年将从“四大优势”入手，进一步提升智能业务的市场竞争力，扩大市场份额，普及智能睡眠产品，让更多用户从中受益。

首先是“产品优势”，MLILY梦百合如今已建立起丰富的产品矩阵和成熟的供应链资源，与江苏里高智能家居、豪江智能、绵眠智能科技等各领域头部供应商密切合作，深入研究前沿科技与睡眠产品的应用结合。郭伟介绍，MLILY梦百合智能产品故障率低于1%，其中可以通过电话沟通解决的占85%以上，过硬的产品力让MLILY梦百合智能产品深受用户喜爱。

在“价格优势”方面，MLILY梦百合强大的上下游供应链体系让价格回归价值，相较于市场上动辄标价数万、十数万的智能床产品，MLILY梦百合的高性价比让智能床更易在大众中普及。对此，倪张根在致辞中表示：“技术迭代的前提是，首先得有足够大的量，定价太高是不利于产品和技术普及的，也意味着无法进行技术迭代。”

此外，“渠道优势”是MLILY梦百合占领市场的关键因素。目前，MLILY梦百合国内门店数量已逾1000家，其中涉及智能业务的门店总计143家。2024年，MLILY梦百合将继续加大马力提升渠道优势，计划在50座城市拓展300多家智能系列门店。

最后，MLILY梦百合将通过“推广优势”赋能经销商，加大智能产品的广告投入、线上种草力度，基于智能产品打造品牌大事件，以品牌营销活动直接赋能门店，并通过公关活动影响消费者心智，加强消费培育，提升市场认知度，以让更多经销商大胆放心地开店、销售智能睡眠产品。

发布IP联名新品

在发布新战略、“四大优势”后，MLILY梦百合同时发布了2024年主推新品“梦剧场0压智能床”，该产品是MLILY梦百合与曼联足球俱乐部的联名IP产品。MLILY梦百合是曼联全球官方合作伙伴，双方自2016年来已合作8年，并于去年签订了续约至2031年的新合约。

“结合我们对用户需求的洞察，这款产品综合考虑了用户对按摩缓压、音乐休闲、安全起夜等方面的需求，同时结合曼联IP元素，以满足曼联粉丝、运动爱好者的兴趣和审美需求，我们对这款产品充满了信心。”郭伟介绍。

过去十年，MLILY梦百合率先投入智能产品研发，并已取得不错的市场成绩。站在新十年的起点上，MLILY梦百合将智能业务提升到战略高度，并已在产品、价格、渠道、推广等各方面做好了充足的准备，新十年的征程将会是值得期待的故事。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经