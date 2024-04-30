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中国科考队员进驻北极黄河站开启2024年度工作

2024年04月30日18:47 | 来源：新华网
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新华社奥斯陆4月30日电（记者张玉亮）伴随3名中国科考队员4月29日进驻位于挪威斯瓦尔巴群岛的北极黄河站，2024年度中国北极站基科学考察工作正式开启。接下来的一年时间里，科考队员将以黄河站为据点执行多项科学考察活动。

据黄河站站长胡正毅介绍，今年将有50多名科考队员陆续入驻黄河站，分别参与四个季度的科考工作。队员主要来自自然资源部、中国科学院和一些高校等。

去年驻站期间，中国科考队与挪方合作，主要开展冰川、陆地生态、海洋生态、空间物理等方向的业务调查和科学研究项目，针对北极环境污染物展开联合调查研究。

2004年7月，中国在北纬79度的斯瓦尔巴群岛新奥勒松小镇建立首个北极科考站——黄河站，成为第八个在该群岛设立北极科考站的国家。近年来，中国利用“雪龙”号和“雪龙2”号极地科学考察船、北极黄河站以及中－冰北极科学考察站等平台，成功进行了多次北极科学考察。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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