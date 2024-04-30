人民网记者 任妍 栗翘楚

4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，奇瑞品牌营销中心副总经理姚飞在做客人民网“人民车友会”栏目时，分享了他对中国汽车行业发展、品牌全球化及市场机遇的深刻见解。

姚飞表示，本届车展期间，奇瑞汽车携旗下四大品牌，包括奇瑞、星途、捷途和iCAR，共展出25款重磅车型，涵盖了从传统燃油车到纯电动车及插电式混合动力车的全系列动力布局，尤其引人注目的是奇瑞的飞行汽车和接近量产的全自动驾驶小巴。

对于中国汽车品牌的全球竞争地位，姚飞认为，虽然中国已成为全球最大的汽车市场，且出口量居世界首位，但在全球化进程中，本土化生产和品牌影响力仍需加强。他提到，像丰田这样的品牌在全球拥有庞大的生产和销售网络，而中国品牌要实现类似的全球化布局，还需要时间和持续的品牌建设。

谈及如何抓住政策机遇，姚飞表示，汽车行业作为国家经济发展的支柱产业之一，企业应积极响应国家政策，推广新能源产品，满足市场对环保、高效出行方式的需求。

“新时代的汽车不仅是技术上的革新，更是要符合用户的多元化需求。”姚飞表示，未来的汽车市场将更加关注女性用户、年轻人以及农村市场，这些用户群体的特殊需求将引导汽车产品的发展方向。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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