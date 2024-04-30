人民网记者 任妍 王连香

4月25日至5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，理想汽车产品线总裁刘杰做客人民网“人民车友会”栏目，围绕“新时代 新汽车”这一主题，分享了他对未来汽车发展趋势的看法，以及理想汽车在这一领域的布局和发展策略。

在谈到今年北京车展的亮点时，刘杰提到了三个主要方面：一是针对新能源汽车的发展趋势，无论是新势力企业还是传统车企，都在推出最新的电动化产品，体现了新能源在汽车市场中的不可忽视的地位；其次，智能化和人工智能在汽车行业中的迅速发展，尤其是智能驾驶和智能座舱技术的不断演进；最后，他提及了企业回归用户价值的重要性，认为在竞争激烈的市场环境下，回归用户需求是企业获取竞争优势的关键。

对于理想汽车在今年北京车展带来的新产品和技术，刘杰介绍了理想汽车目前提供的五款产品，覆盖了25万到55万的价位段，以满足不同家庭的需求。他重点介绍了理想汽车的两款主打产品，包括服务于大家庭的高压纯电MPV MEGA和备受欢迎的增程SUV车型L系列，以及针对年轻家庭推出的L6车型。刘杰表示，理想汽车在空间设计上非常用心，致力于为用户提供舒适、实用的汽车产品。

谈及中国汽车在全球汽车行业中的地位，刘杰认为，中国已经逐渐成为全球汽车领域的产品创新和技术突破的重要推动者。他认为，中国市场不仅是全球最大的汽车市场，还在新能源技术和智能化领域处于领先地位。

“理想汽车将积极响应政策，为用户提供更低的购车成本，同时与政府部门紧密合作，共同推动汽车市场的发展，实现企业和用户的双赢。”刘杰表示，未来汽车将在能源革命和信息技术革命的推动下，呈现出更加智能化、个性化的发展趋势。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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