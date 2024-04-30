人民网记者 任妍 栗翘楚

4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，零跑汽车渠道市场部总经理周颖做客人民网“人民车友会”栏目，周颖谈到了本届车展的亮点，以及零跑汽车在智能化、电动化领域的重要角色。

周颖表示，本届北京车展呈现出了智能化、电动化带来的巨大行业变革。她表示，随着新能源产品在展会中占据80%以上的份额，中国汽车行业已经走在了全球前沿。作为一个从2015年创立至今的新兴企业，零跑汽车也在这场变革中扮演着重要角色。尽管是首次参展，但零跑已经逐渐成为一家成熟的企业，并在本次车展上发布了其第六款量产车型C16，展示了公司的创新能力和技术实力。

在谈及零跑汽车带来的新产品和技术时，周颖介绍了包括零跑C10、零跑C11、零跑C01以及T03在内的在售车型，同时重点推介了零跑C16。她强调，零跑C16是一款代表零跑最新技术平台的全新产品，采用了LEAP3.0技术架构，拥有高度智能化和电动化水平，同时兼具MPV的空间舒适性和SUV的动感外观，定位在10万-20万价格区间，致力于满足不同用户需求。

“中国的智能化、电动化汽车产业已经走在了世界前沿，这为中国汽车企业带来了巨大的机遇。”周颖表示，她认为，企业需要将核心竞争力和产品竞争力打造好，以满足消费者对实用性和性价比的需求，同时拥抱智能化和电动化趋势，抓住政策红利，不断创新，降低成本，为用户提供更实惠、更具竞争力的产品。

周颖表示，新时代的汽车产业正面临着快速迭代和变革的挑战，而零跑汽车将继续以技术为核心，不断创新，满足用户的需求，引领智能电动汽车的新时代。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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