人民车友会——
阿维塔朱忠园：智能驾驶与全球扩展定义汽车新时代
2024年04月30日19:18 | 来源：人民网
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4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，阿维塔科技副总裁、首席财务官朱忠园做客人民网“人民车友会”栏目，围绕“新时代 新汽车”这一主题，分享了他对于车展亮点、中国汽车行业的全球定位，以及阿维塔的未来发展策略等多方面的独到见解。
朱忠园表示，今年北京车展期间，新能源汽车无疑是最受瞩目的焦点，阿维塔科技紧扣主题，推出了2024款未来智能豪华SUV 阿维塔11，并展出了阿维塔12 2024款。阿维塔不仅在技术上求新求变，同时也致力于提升用户体验，例如与挪威座椅供应商思特莱斯及英国之宝高端音响品牌合作，为消费者打造极致舒适的展示空间。
在全球汽车市场的话题上，朱忠园总结道，中国已成为全球最大的汽车市场和出口国，持续的市场增长及新能源汽车的普及，为中国品牌提供了巨大的国际市场机会。阿维塔作为长安汽车的高端品牌，正积极布局海外市场，如泰国、中东、南美等地，展示其国际化战略的雄心。
对于挑战，朱忠园坦言，汽车行业的全球贸易环境复杂多变，如何适应不同国家的政策和市场需求，以及避开潜在的贸易保护问题，是阿维塔面临的主要难题。但他也表示，公司已经准备好通过各种策略来应对这些挑战，以确保持续的国际市场扩展。
最后，朱忠园对“新时代新汽车”的定义进行了深入阐述。他认为，未来的汽车不仅是移动的工具，更是智能的移动空间。他提到，阿维塔自动驾驶技术上积累了丰富经验，并将继续与合作伙伴如华为等深化合作，推动自动驾驶技术的进一步发展。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）
(责编：孙红丽、吕骞)
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