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吉利范峻毅：新时代汽车靠技术创新引领市场

人民网记者 任妍 栗翘楚
2024年04月30日19:18 | 来源：人民网
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4月25日-5月4日，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称“2024北京车展”）在北京中国国际展览中心顺义馆和朝阳馆举行。车展现场，吉利汽车销售公司总经理范峻毅做客人民网“人民车友会”栏目，围绕“新时代 新汽车”这一主题，深入探讨了吉利汽车的战略布局和未来发展方向。

范峻毅表示，本届北京车展的最大亮点在于智能新能源汽车以及各种先进技术的展示。吉利汽车在展会上也展示了在智能电驱动技术、智能座舱和全球智能新能源架构平台GEA方面的最新成果。

在讨论中国汽车行业在全球的地位时，范峻毅认为，中国已成为全球最大的汽车市场，这既是巨大的机遇也是严峻的挑战。他认为，中国汽车行业的制造商不仅要应对国内的市场竞争，还要面对全球的技术变革。尤其是在新能源和智能化领域，中国汽车企业已经从跟随者转变为领导者，这就要求企业必须不断创新，保持敏锐的市场洞察力。

对于“新时代新汽车”的定义，范峻毅认为，新时代的汽车不仅仅是产品的革新，更包括整个产业链的变革，涉及技术、产品和服务等多个层面。他指出，未来的汽车行业将是一个生态系统，包括从制造到消费的全链条，都将围绕着技术创新和用户需求进行深度整合。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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