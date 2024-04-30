4月29日，在法国巴黎举行的2024中国湖北—法国经贸推介交流会上，6个项目集中签约。邓立摄

在中法建交60周年暨中法文化旅游年之际，4月29日，2024中国湖北—法国经贸推介交流会在法国巴黎举行。中国驻法国大使馆、法国政界人士、商协会机构、中法企业届代表等百余人参加了此次推介交流会。

湖北省政府副省长陈平在推介交流会致辞中指出，目前湖北已经集聚道达尔、法国电力、施耐德等130余家法资企业，是法国在华投资密度最大的地区之一。

陈平表示，在中法建交60周年、中法生态示范城项目签约10周年之际，湖北省经贸代表团访问法国，旨在作为友好使者，秉持建交初心、积极面向未来、敢于有所作为，寻找志同道合的知音，续写友好交流的佳话。目前，湖北经济发展良好、产业基础坚实、区位交通优越、创新资源富集、开放势头强劲，诚邀各位朋友到湖北走一走、看一看，亲身领略灵秀湖北的独特魅力、感受开放湖北的无限活力、体验发展湖北的澎湃动力，共享湖北发展机遇、转型红利和比较优势，助力中法全面战略伙伴关系更加牢固、更富活力。

中国驻法国大使馆公使沈翔在致辞中表示，湖北省同法国的交流合作，正是中法关系的一个缩影。在两国元首战略引领下，中法关系保持稳健发展势头，为各领域务实合作奠定了坚实基础，良好的经贸关系也成为双边关系的“压舱石”和“推进器”。两国在航空航天、核电、农食等传统领域合作不断深化，新能源、电动汽车等新兴领域合作同样亮点纷呈。此次推介交流会，充分展现了湖北省与法国各界继续深化合作的真诚愿望和决心，相信通过本次活动，双方能够进一步加深理解、凝聚共识，不断巩固和扩大现有务实合作成果。

法国参议院议员让·安格瑞、法国巴黎大区中小企业雇主联盟主席伯纳德·科恩·哈达、世界可持续发展工商理事会执行副会长多米尼克·沃格雷、法雷奥集团企业传播和投资关系高级副总裁马法龙、法国电力集团中国工业合作主管暨法电中国驻法国总代表李岗先后在会上致辞。

推介交流会上，中法武汉生态示范城、武汉市武昌区、安琪酵母及湖北华纺供应链有限公司举行了专题推介。在现场签约环节，共有6个重大项目集中签约，涉及智能网联汽车、商贸物流，大健康等行业，项目分布于武汉东湖高新区、武汉经开区、襄阳市、荆州市、潜江市等地。签约后，湖北企业与参会法国企业开展了一对一洽谈对接。（邓立、王思颖）

(责编：孙红丽、章斐然)

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