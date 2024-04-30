中国人民银行4月30日发布公告称，为鼓励和倡导广大商户自觉维护人民币法定货币地位，强化现金法偿观念，中国人民银行组织设计了支持人民币现金支付标识，引导经营主体自愿张贴。

中国人民银行表示，张贴该标识有利于全社会共同营造便利的现金支付环境，便于老年人、外籍来华人员等群体使用现金支付。

中国人民银行法第十六条规定：“中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。”

中国人民银行表示，因对外提供商品、服务或依法履职、管理需要，存在收付行为的各类主体，应遵守人民币管理相关法律规定，自觉规范现金收付行为，尊重消费者的支付选择，支持现金支付，并具备适当的收现条件，做好零钱备付，不得拒收现金或无正当理由对现金支付实行差别对待。（记者张千千、吴雨）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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