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中国人民银行：一季度绿色贷款季度增量创历史新高

2024年04月30日20:18 | 来源：新华社
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中国人民银行4月30日发布的数据显示，今年一季度末，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，今年一季度绿色贷款保持高速增长，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为14.57万亿元、8.72万亿元和4.79万亿元，同比分别增长31.4%、39.4%和34.4%，一季度分别增加1.48万亿元、8536亿元和5757亿元。

分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额7.89万亿元，同比增长31.3%，一季度增加5582亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5.62万亿元，同比增长16%，一季度增加3115亿元。（记者张千千、吴雨）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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