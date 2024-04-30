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中国人民银行等部门联合印发《受益所有人信息管理办法》

2024年04月30日20:58 | 来源：新华网
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新华社北京4月30日电（记者 吴雨）记者30日从中国人民银行获悉，为提高市场透明度，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》，并自2024年11月1日起施行。

据介绍，管理办法规定了哪些主体应当备案受益所有人信息，设置了承诺免报条款，明确了受益所有人识别标准，限定了备案信息查询使用条件等，更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息。

中国人民银行相关人士介绍，管理办法建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设，能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，提高市场透明度，增强经营主体之间的信息对称和互信，提升交易安全和交易效率，进一步优化我国营商环境。同时，受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。

记者了解到，中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好管理办法实施工作，适时发布相关指南，为具体填报工作提供针对性指导，稳步推进备案工作。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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