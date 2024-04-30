新华社北京4月30日电（记者 郭宇靖）为更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，北京对现有住房限购政策进行优化调整。4月30日，北京市住房和城乡建设委员会发布通知称，在执行现有住房限购政策的基础上，允许已有住房达到限购套数的居民家庭或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房。

根据通知，符合可以在五环外新购买1套商品住房的居民家庭或成年单身人士包括：北京市户籍居民家庭（含驻京部队现役军人和现役武警家庭、持有有效《北京市工作居住证》的家庭），已在京拥有2套住房的；北京市户籍成年单身人士，已在京拥有1套住房的；连续5年（含）以上在北京市缴纳社会保险或个人所得税的非北京市户籍居民家庭或成年单身人士，已在京拥有1套住房的。

此外，新购买商品住房位于通州区（不含台湖、马驹桥地区）的居民家庭或成年单身人士，还须为通州区户籍，或与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的党政机关、企事业单位存在劳动关系。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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