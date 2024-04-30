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证监会修改《科创属性评价指引（试行）》

2024年04月30日22:05 | 来源：新华社
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记者4月30日从中国证监会获悉，为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，证监会修改《科创属性评价指引（试行）》，自公布之日起实施。

据了解，2020年3月，证监会首次发布实施该指引。4年来，指引对市场各方明晰科创属性评价标准，坚守科创板板块定位，凸显科创板“硬科技”特色发挥了重要作用。

修改后的指引适度提高了对科创板拟上市企业的研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求，旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。

证监会表示，将指导上交所抓好规则落地执行，坚守科创板板块定位，主要服务符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业在科创板发行上市，以科技创新推动产业创新，更好发挥科创板功能作用。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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