本报记者 王俊岭

河南省洛阳市大力发展装备制造产业，装备制造业规模化、集约化发展水平不断提升，助力当地经济高质量发展。图为日前，工人在位于洛阳市的中信重工车间内装配吊运直径6米的矿用大磨机。

黄政伟摄（人民视觉）

4月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布最新的中国采购经理指数（PMI）。数据显示，4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，比上月下降0.4、1.8和1个百分点。分析人士认为，三大指数继续保持在扩张区间，表明中国经济继续保持恢复态势。

经济韧性强、潜力大

4月份，制造业采购经理指数为50.4%。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，这一数字尽管比上月下降0.4个百分点，但依然连续两个月位于扩张区间，表明制造业继续保持恢复发展态势。

从供给侧看，企业生产继续加快。生产指数为52.9%，比上月上升0.7个百分点，为2023年4月份以来最高，制造业企业生产扩张有所加快。其中，化学纤维及橡胶塑料制品、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数均位于55%以上较高景气区间，企业产能释放较快。

从需求侧看，市场需求保持扩张。新订单指数为51.1%，比上月下降1.9个百分点，仍位于扩张区间，制造业市场需求继续恢复。新出口订单指数为50.6%，企业出口业务总体继续改善。其中，食品及酒饮料精制茶、化学纤维及橡胶塑料制品、汽车、电气机械器材等行业新订单指数和新出口订单指数均位于53%以上，相关行业国内外市场需求有所增加。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，4月份PMI指数小幅下降，但仍保持在荣枯线以上，反映出经济韧性较好发挥且继续保持恢复态势。其中，生产指数、出厂价格指数均有提高，表明企业生产仍呈回升态势；订单类指数均有下降，反映需求不足的企业占比仍接近60%，表明需求不足问题仍然突出。

“中国经济仍处于巩固回升基础的重要时刻，需要尽快扭转需求不足的格局。应加力发挥好政府投资的引领和撬动作用，进一步带动企业订单持续增加、带动生产投资稳步恢复、带动就业形势逐渐好转。”张立群对本报记者说。

企业预期持续乐观

从中国物流信息中心发布的数据来看，目前各类企业市场信心总体稳定、预期持续向好。在制造业领域，企业对后市预期比较乐观，生产经营活动预期指数为55.2%，连续两个月运行在55%以上；在非制造业领域，企业的业务活动预期指数虽较上月有所下降，但仍在57.2%，今年以来稳定在57%以上。

实践中，政府有关部门一系列惠企利民政策，切实增强了市场主体的获得感和发展信心。

在上海，洋山海关积极收集新造集装箱出口通关“堵点”问题，整合监管资源，实现属地查检、核查、巡查等多查合一，持续压缩出口通关时间。今年一季度，洋山海关累计监管出口新造集装箱4.98万标箱，同比增长5.6倍。“我们紧抓商机拓展定制业务，开发储能箱、数据中心箱、发电机箱等多种定制化产品，正在全球打开销路。”上海太平国际货柜有限公司物流部经理黄怡说。

在广西，税务部门依托税收大数据平台，精准识别辖区内涉及享受研发费用加计扣除政策的纳税主体，确保企业“知政策、懂操作、早享惠”。“得益于研发费用加计扣除等减税降费政策的鼓励，我们公司这两年实现‘轻装快跑’，目前已取得专利总量超过100项。”广西北港新材料有限公司税务经理李海芳说。

新动能平稳较快增长

中国物流信息中心分析师文韬说，今年以来新动能呈现平稳较快增长势头，与新质生产力发展形成良性相互促动，进一步促进了经济结构优化。

一方面，装备制造业发展稳中有进。装备制造业PMI为51.3%，较上月小幅下降0.3个百分点，生产指数和新订单指数分别运行在54%和52%以上，表明装备制造业供需两端均保持较好增长势头。另一方面，高技术制造业保持较快增长。高技术制造业PMI为53%，虽较上月下降0.9个百分点，但保持在较高水平，且生产指数和新订单指数分别保持在56%和54%以上的高位。

从非制造业看，新动能行业经营活动较快增长，需求相对稳定。电信运营相关行业的商务活动指数在56%以上较高水平，互联网及软件技术服务业的商务活动指数在52%左右，电信运营行业的新订单指数连续4个月稳定在52%以上，互联网及软件技术服务业的新订单指数连续3个月稳定在50%以上。

专家认为，随着各类利好政策落地见效，科技进步将推动更多产业实现高端化、智能化、绿色化发展，为中国经济高质量发展提供源源不断的新动能。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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