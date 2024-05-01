杜燕

原标题：北京再次调整住房限购政策

中新社北京4月30日电 为更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，北京市住房和城乡建设委员会30日发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》(简称“通知”)，提出在执行现有住房限购政策的基础上，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，在五环外新购一套住房。

通知明确，自本通知印发次日起，在执行现有住房限购政策的基础上，允许以下居民家庭(含夫妻双方及未成年子女，下同)或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房(包括新建商品住房和二手住房)：

——北京市户籍居民家庭(含驻京部队现役军人和现役武警家庭、持有有效《北京市工作居住证》的家庭)，已在京拥有2套住房的；

——北京市户籍成年单身人士，已在京拥有1套住房的；

——连续5年(含)以上在北京市缴纳社会保险或个人所得税的非本市户籍居民家庭或成年单身人士，已在京拥有1套住房的。

其中，新购买商品住房位于通州区(不含台湖、马驹桥地区)的居民家庭或成年单身人士，须为通州区户籍，或与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的党政机关、企事业单位存在劳动关系。

北京住房政策近半年来已多次调整。今年3月27日，北京市住建委宣布废止于2021年8月5日发布的一则文件，该文件称“夫妻离异的，原家庭在离异前拥有住房套数不符合本市商品住房限购政策规定的，自离异之日起3年内，任何一方均不得在本市购买商品住房。”

今年2月6日，北京市住建委和北京市通州区政府发布关于调整执行了9年的通州区商品住房销售政策的通知，解除“双限”。调整后，在通州区落户或就业的家庭，如需购买通州区商品住房，符合当时的北京市限购条件即可，取消了在通州落户或纳税、社保满3年的限制。

此外，2023年12月14日，北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化北京市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》，调整首套房、二套房的首付比例，首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%。（记者 杜燕）

(责编：王连香、李楠桦)

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