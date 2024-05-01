原标题：让雨滴发电、研究仿生表面……新基石论坛聚焦材料科学“从零到一”

中新网北京4月30日电 如何让“雨滴发电”成真？“隐形斗篷”未来能用在哪些领域？仿生表面研究面临哪些难题？如何让机器人的皮肤更贴近人类对细小温差的感知？

4月29日，2024中关村论坛年会“新基石科学论坛”举行。期间多位科学家就材料科学“从零到一”的原始创新进行探讨。

香港理工大学协理副校长王钻开在会后接受采访时强调了基础研究的重要意义。

他认为，有很多工作都是因为基础研究的突破，带来了一些应用。“就是因为这些基础研究的突破，才能催生各种黑科技、硬科技。二者是相辅相成的。”他说。

谈及该论坛重点讨论的材料科学，王钻开指出，在当前的双碳时代背景下，进一步深入先进热功能材料的基础和应用探索，加速未来科技的产业化实施，将会成为推动新质产业颠覆性变革的基石。

他同时指出，新基石科学论坛在展现先进热功能材料最新研究进展的同时，也促进了多领域、多维度的深度交流，并为青年科学家提供研究经验，为他们的未来研究发展提供建设性意见。

(责编：王连香、李楠桦)

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