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二元碳电池打破新能源电池低温桎梏

2024年05月01日08:16 | 来源：环球网
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原标题：二元碳电池打破新能源电池低温桎梏

新能源行业一直饱受低温环境带来的困扰，传统电池在低温条件下性能大幅降低，导致电动车辆在寒冷季节续航缩短，储能系统在北方地区表现不稳定，也限制了新能源设备在极地和高海拔地区的应用。新能源电池低温性能的限制成为新能源行业迫切需要解决的难题。

在刚刚落幕的第十六届中国国际电池技术交流会(CIBF)上，乐圆技术有限公司凭借其突破性的二元碳电池技术，成为全场焦点。这款由活性碳膜多孔电极和固体电解质组成的双电层结构电池，因其在极端低温环境下的卓越表现，吸引了众多参展者的关注。

二元碳电池的创新之处在于其超大储能容量和超耐高低温、超高安全、长寿命、高比能、快充放、高环保等多重优势。经过国内外严格的实验检测，二元碳电池在零下55度的极端温度中放电率超过80%，并在漠河实测中得以验证。

在CIBF展会期间，来自世界各地的电池行业专家、学者和企业，探讨了最新的技术趋势和发展方向；全球各地的电池制造商和技术创新企业纷纷亮相，展示了多种最新的技术和产品。公司在研发和实测方面展现出的实力，表明其在电池技术领域具有强大的竞争力，并且致力于为行业带来更环保、更高效的解决方案。乐圆技术的二元碳电池不仅展示了电池行业的新可能，也为未来电池技术的应用前景注入了新的动力。

二元碳电池的出现突破了新能源行业的低温限制。它在极端寒冷的环境中的稳定运作，为新能源商用车、工程车、储能系统和其他纯电驱动的设备带来了新的可能性。随着二元碳电池的推广和应用，更多行业将受益于这一技术，加速新能源化的进程，助力全球向更绿色的未来迈进。

(责编：王连香、李楠桦)
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