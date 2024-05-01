原标题：中钢协：不合理矿价严重侵蚀钢铁行业效益

“一季度，重点统计钢铁企业利润总额87.08亿元(人民币，下同)，同比下降47.91%。”中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)副会长姜维30日在北京举行的信息发布会上表示，钢价下降6.29%，同期进口矿价上涨10.6%，不合理的矿价严重侵蚀了钢铁行业效益。

一季度，全国粗钢产量2.57亿吨，同比下降1.9%；全国折合粗钢表观消费量2.32亿吨，同比下降4.7%。总体看，钢铁供给强于需求。一季度，钢材价格持续下行，叠加铁矿石等原料价格易涨难跌的影响，企业利润水平明显下降，钢铁行业运行呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。

据中钢协统计，一季度，重点统计钢铁企业累计营业收入为1.49万亿元，同比下降4.55%；营业成本为1.42万亿元，同比下降3.99%；利润总额87.08亿元，同比下降47.91%。截至3月末，重点统计钢铁企业资产负债率为63.04%，同比上升0.75个百分点。

据中国钢铁工业协会监测，一季度，CSPI(中国钢材价格指数)平均值为109.95点，同比下降6.29%。据官方数据，一季度，中国进口铁矿石3.1亿吨，同比增长5.5%；进口均价为129.5美元/吨，同比增长10.6%。姜维说，钢价下降6.29%，同期进口矿价上涨10.6%，不合理的矿价严重侵蚀了钢铁行业效益。

“自律控产降库存，这是当前行业保效益的首要任务。”姜维表示，亟须全行业统一思想，降低生产强度，杜绝恶性竞争，推动钢厂库存尽快回归往年正常水平。

姜维指出，特别是随着近期下游需求逐步恢复，市场上出现一些关于钢价、效益前低后高的炒作，需警惕随之而来的复产冲动导致产能过快释放。

(责编：王连香、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经