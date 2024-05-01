原标题：交行北京市分行：聚焦重点领域 破解“支付难”问题

为深入践行“支付为民”理念，更好提升老年群体和外籍来华人员支付便利性，交行北京市分行聚焦民生重点领域，持续强化服务保障，以实际行动打通支付堵点，全力满足各类人群支付需求。

聚焦“菜篮子”，助推百姓“用现无忧”。西城区展览路街道南营房百姓生活服务中心建筑面积近3000平方米，是周边居民、特别是老年人采购生活物资的主要场所。“现在使用现金的比较少，但经常会遇到老年人拿大额现金找不开零钱的情况。”服务中心摊主王先生表示。为切实解决“找零难”的问题，交行北京三里河支行通过前期细致调研摸排，主动上门为市场商户提供100元、200元、300元、500元、2000元5种规格“零钱包”兑换服务，并根据商户实际需求，定制化调整“零钱包”规格，着力为周边居民打造更加便捷的现金使用环境。“平时忙得没时间去银行，交行把‘零钱包’送上门，真是太感谢了！”摊主王先生对交行服务竖起了大拇指。

聚焦医疗民生，助力白衣天使解决“找零”烦恼。位于昌平区东小口镇的天通苑社区，是北京最大的经济适用房聚集地。“我们这里属于城乡结合部，前来就医的老年患者也比较多，对小面额现金需求量比较大。”天通苑北社区卫生服务中心相关工作人员表示。为确保看病就医场景“现金兜底”落实到位，交行北京国际商务区支行深入了解天通苑北社区卫生服务中心用现需求，及时将配备多种规格的“零钱包”送至天通苑北社区、天通苑北一区、北三区、东三区、西苑西二区、西苑西三区6家卫生服务中心，赢得了“白衣天使”们的好评。

聚焦涉外场景，推动老外支付“不见外”。充满欧式风情的励骏酒店地处东城区王府井繁华地段，日常接待境外来华人员较多。在这里，使用人民币现钞和外卡支付是外籍顾客最常用的方式。早在2008年，交行北京市分行就为该酒店布设了10余台POS机具并开通了外卡受理功能。近期，为推动各类支付便利化举措落地见效，该行联合北京市支付清算协会上门为酒店开展培训宣传活动，向酒店工作人员详细介绍交行外籍来华人员支付便利化举措，对外卡收单业务基础知识、五大外卡组织境外银行卡受理流程、风险防范等内容进行了细致的讲解，并耐心解答酒店工作人员在日常受理外卡过程中遇到的问题。同时，为酒店备足人民币各券别零钞，在酒店专设的提升支付服务专区内摆放《境外来华人员开户服务指南》《外籍来华人员支付指南》等宣传资料，帮助外籍来华人员充分了解各类支付服务，持续提升外籍来华人员支付服务体验。

下一步，交行北京市分行将继续聚焦重点领域，不断延伸服务触角，持续深化支付服务场景建设，通过更多务实举措，为广大消费者提供更加便捷高效的金融服务，全面提升“一老、一外”支付服务体验。

(责编：董童、李源)

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