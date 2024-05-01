原标题：两部门部署实施先进制造业促就业行动

近日，人力资源社会保障部、工业和信息化部发布《关于实施先进制造业促就业行动的通知》，进一步支持先进制造业发展，稳定和扩大就业容量，提升就业质量，更多吸纳重点群体就业。

通知明确，建立先进制造业企业服务对接机制，主动宣介提供就业创业、社会保障、人才支持、劳动关系等政策服务。建立“政策直通车”制度，推广“直补快办”模式，支持企业稳岗扩岗。将先进制造业企业纳入重点企业用工服务保障范围，加强线上线下劳动用工咨询、招聘信息发布和用工指导。强化先进制造业企业技术技能人才供给，实施卓越工程师薪火计划、数字技术工程师培育等项目，支持企业建设技工教育联盟（集团），自主开展职业技能等级认定。拓宽先进制造业企业人才发展空间，支持建立职称评审绿色通道或直通车，引导企业建立体现技术技能人才特点的工资分配制度。改善先进制造业企业生产生活条件，支持先进制造业集中的高新区、工业园区完善基础设施。创新青年到先进制造业企业参加社会实践、跟岗锻炼等形式，提升先进制造业对青年群体的就业吸引力。选树先进制造业企业典型，加强就业观念引导，大力弘扬劳模精神、讲好工匠故事、涵养劳动文化。（记者邱玥）

(责编：王连香、李楠桦)

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