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4月我国经济景气水平总体延续扩张态势

2024年05月01日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：4月我国经济景气水平总体延续扩张态势

本报北京4月30日电 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布的数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，三大指数继续保持在扩张区间，我国经济景气水平总体延续扩张态势。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时指出，4月份，制造业PMI为50.4%，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。

企业生产继续加快。生产指数为52.9%，比上月上升0.7个百分点，为2023年4月份以来最高，制造业企业生产扩张有所加快。从行业看，化学纤维及橡胶塑料制品、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业生产指数均位于55.0%以上较高景气区间，企业产能释放较快。

市场需求保持扩张。新订单指数为51.1%，比上月下降1.9个百分点，仍位于扩张区间，制造业市场需求继续恢复。从外需情况看，新出口订单指数为50.6%，比上月下降0.7个百分点，继续保持扩张，表明企业出口业务总体继续改善。

各规模企业PMI均高于临界点。大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.8个百分点，仍位于扩张区间，大型企业继续保持平稳运行；中型企业PMI为50.7%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为50.3%，与上月持平。

新动能继续较快扩张。装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.3%和53.0%，比上月下降0.3和0.9个百分点，继续位于扩张区间，且均高于制造业总体，高端制造业保持较快发展。消费品行业PMI为50.5%，比上月下降1.3个百分点，继续保持扩张。

4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，仍高于临界点，非制造业延续扩张态势。服务业商务活动指数为50.3%，比上月下降2.1个百分点，服务业扩张有所放缓。从行业看，多数行业生产经营持续恢复，在调查的21个行业中有15个商务活动指数高于临界点，较上月增加3个，服务业景气面有所扩大。从市场预期看，业务活动预期指数为57.4%，继续保持在较高景气区间，服务业企业对市场发展前景持续看好。（记者董蓓）

(责编：王连香、李楠桦)
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