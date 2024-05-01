原标题：泰康养老总资产突破千亿：七年增长十倍，年均增长率38%

泰康养老近日宣布，截至2023年底，公司总资产已突破千亿元，成为养老保险行业首家达到此规模的企业。这一成就标志着泰康养老在短短七年内，实现了从百亿到千亿的飞跃，年均复合增长率高达38%，展现了公司稳健的经营态势和持续向好的业务指标。

“稳健成长”是泰康养老在经营上的最亮注脚。泰康养老的稳健增长得益于其在三支柱养老保险体系建设上的专注和高质量发展战略。泰康方面表示，2023年，公司面对内外部环境的挑战，通过专业经营、转型升级和提质增效，推动核心业务再上新台阶。

践行高质量发展 业务结构好品质优

得益于中国经济的蓬勃发展和中产人群的不断壮大，中国寿险业一路高歌，跃居全球第二。泰康抓住中产崛起的机遇，17年前开始医养布局，开创了“支付+服务+投资”三端协同的新寿险商业模式，成为中国寿险行业高质量发展的范本之一。而作为泰康支付端的重要组成部分，成立于2007年的泰康养老，是我国金融市场中唯一一类带有“养老保险”字样的持牌金融机构，以企业年金为业务发展原点，承载了泰康全面服务企事业单位及职工的重任。

2013年，泰康养老紧跟泰康“大个险”战略，在对公服务的特定市场上开始了重要探索，将服务从企业延伸到企业职工及家属，提供一揽子长期保障方案，总结摸索出了职域服务模式，也打开了二三支柱融合发展的高质量成长路径。

泰康养老的相关数据显示，职域服务模式落地的11年来，职域业务标准保费收入从0快速增长至近30亿元，实现两位数复合增长，2023年当年续期规模保费突破120亿元。此外，反映公司成长性和业务品质的核心指标均持续向好。过去五年，公司的营运利润、剩余边际实现了20%以上的复合增长，13个月继续率达96.7%。目前，泰康养老职域服务模式服务的企事业职工及家属已经超1000万人，高质量的稳定期交保费，也将推动泰康养老总资产规模的持续提升。

拥抱新寿险 筹资优势进而有为

2020年，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升提出了“长寿时代”理论，认为长寿时代的本质就是“百岁人生来临，人人带病长期生存”，社会和个人都将面临巨大的健康、养老支付压力。陈东升曾发表署名文章，阐释新寿险商业模式，他在文中表示，寿险业要“高质量转型”就是要抓住人们健康、养老支付的需求，一方面打造最佳最优的筹资模式，提高支付能力，另一方面要建设覆盖全生命周期、一站式的高品质医养康宁服务体系。

泰康养老同时拥有经营第二支柱企业、职业年金和第三支柱个人年金保险业务的经验，而二三支柱筹资都具备非常强的“缴费+税优+长期稳健复利”等杠杆优势。泰康养老参与第二支柱企业、职业年金受托管理17年，保持着年均36.9%的规模增长，目前双年金的受托管理规模已近5000亿元。同时，得益于泰康“支付+服务+投资”的三端协同，泰康养老为客户提供“保险+医养服务”的解决方案，系统性解决养老资金和养老资源两大难题。

可以说，泰康养老就是泰康打造最佳最优筹资模式，践行“长寿时代 泰康方案”的一个典型实践。

聚焦第三支柱 个人养老金未来可期

随着2022年底个人养老金制度的正式启动，泰康养老利用其在企事业单位和养老二支柱服务方面的经验，帮助企业建立个人养老金服务平台，提升了政策知晓率和覆盖率。数据显示，通过泰康养老购买个人养老金产品的职工人均缴存金额为1.17万元，其中80%的缴费期限超过10年。

数据显示，自2023年5月个人养老金产品销售启动以来，泰康养老已服务超过5.8万个人养老金客户，业务规模超过6.8亿元，成为个人养老金领域的行业领先者。长期稳定的个人养老金缴存将为养老资金池积累可观的资金，推动第三支柱体系建设，实现国家、企业和个人的共赢。

泰康养老总裁薛振斌表示，公司将承担起发展养老金融的主体责任，持续发挥保险保障专长，积极服务民生，助力国家多层次、多支柱的养老保险体系建设，以“长寿时代 泰康方案”为民众提供长寿、健康、富足的生活服务。

(责编：董童、李源)

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