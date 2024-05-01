人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度我国服务贸易同比增长14.7%

2024年05月01日08:25 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一季度我国服务贸易同比增长14.7%

本报北京4月30日电 30日从商务部获悉，2024年一季度，我国服务贸易快速增长，服务进出口总额18167.4亿元（人民币，下同），同比增长14.7%，其中出口7442亿元，增长9.4%，进口10725.4亿元，增长18.7%；服务贸易逆差3283.4亿元。

知识密集型服务贸易继续增长。2024年一季度，知识密集型服务进出口7332.6亿元，增长5.6%。其中知识密集型服务出口4273.7亿元，增长2.8%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为34.4%、19%；知识密集型服务进口3058.9亿元，增长9.6%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为66%、15.2%。

旅行服务增长迅猛。2024年一季度，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口4800.8亿元，增长42.2%，为服务贸易第一大领域。（记者董蓓）

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
500亿件 快递业强劲动力折射出中国经济回升向好
　　从岭南的甜蜜果香，到东海的海鲜盛宴，再到江南的春日新茶，随着农村快递物流体系的深入完善，各地特色农产品搭乘快递快车，直达千家万户。 近年来，快递业抓住发展机遇，不断提升服务品质，优化丰富服务场景，进一步满足了人民群众的刚性消费需求。…
首都机场迎来节前客流高峰 “五一”假期运送旅客超91万人次
　　首都机场迎来节前客流高峰。人民网记者 乔雪峰摄 人民网北京4月30日电（记者乔雪峰）随着“五一假期”的临近，首都机场旅客出行热度迅速攀升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部