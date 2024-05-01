原标题：一季度我国服务贸易同比增长14.7%

本报北京4月30日电 30日从商务部获悉，2024年一季度，我国服务贸易快速增长，服务进出口总额18167.4亿元（人民币，下同），同比增长14.7%，其中出口7442亿元，增长9.4%，进口10725.4亿元，增长18.7%；服务贸易逆差3283.4亿元。

知识密集型服务贸易继续增长。2024年一季度，知识密集型服务进出口7332.6亿元，增长5.6%。其中知识密集型服务出口4273.7亿元，增长2.8%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为34.4%、19%；知识密集型服务进口3058.9亿元，增长9.6%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为66%、15.2%。

旅行服务增长迅猛。2024年一季度，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口4800.8亿元，增长42.2%，为服务贸易第一大领域。（记者董蓓）

(责编：王连香、李楠桦)

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