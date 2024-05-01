一季度我国服务贸易同比增长14.7%
2024年05月01日08:25 | 来源：光明日报
小字号
原标题：一季度我国服务贸易同比增长14.7%
本报北京4月30日电 30日从商务部获悉，2024年一季度，我国服务贸易快速增长，服务进出口总额18167.4亿元（人民币，下同），同比增长14.7%，其中出口7442亿元，增长9.4%，进口10725.4亿元，增长18.7%；服务贸易逆差3283.4亿元。
知识密集型服务贸易继续增长。2024年一季度，知识密集型服务进出口7332.6亿元，增长5.6%。其中知识密集型服务出口4273.7亿元，增长2.8%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为34.4%、19%；知识密集型服务进口3058.9亿元，增长9.6%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为66%、15.2%。
旅行服务增长迅猛。2024年一季度，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口4800.8亿元，增长42.2%，为服务贸易第一大领域。（记者董蓓）
(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 500亿件 快递业强劲动力折射出中国经济回升向好
- 从岭南的甜蜜果香，到东海的海鲜盛宴，再到江南的春日新茶，随着农村快递物流体系的深入完善，各地特色农产品搭乘快递快车，直达千家万户。 近年来，快递业抓住发展机遇，不断提升服务品质，优化丰富服务场景，进一步满足了人民群众的刚性消费需求。…
- 评论
- 关注