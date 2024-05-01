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中国将建设现代商贸流通体系试点城市

2024年05月01日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月30日电  （记者汪文正）记者从财政部获悉，自2024年起，财政部、商务部将分批开展现代商贸流通体系试点城市建设工作，以加快建设城乡融合的现代商贸流通体系，增强流通保供能力，补齐农村商业设施短板，完善废旧家电家具等再生资源回收体系，助力地方统筹推进家电等以旧换新，增强消费对经济发展的基础性作用。

据了解，试点旨在打造一批城乡统筹发展、辐射带动力强、供应韧性好的现代商贸流通节点城市，与国家区域重大战略、物流主干线和现代产业集群等紧密衔接。试点城市申报范围包括直辖市、计划单列市、各省（自治区、新疆生产建设兵团）省会城市和其他地级市，优先选择工作基础好、带动作用强、提升潜力大的城市。试点工作拟分三批（2024—2026年）实施，建设期限为三年，2024年拟支持不超过20个城市。

财政部明确，中央财政对试点城市给予定额补助。

(责编：王连香、李楠桦)
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