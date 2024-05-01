2024年度农业主导品种主推技术发布
2024年05月01日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月30日电 （记者郁静娴）农业农村部办公厅近日印发《关于推介发布2024年农业主导品种主推技术的通知》，推介发布了150个农业主导品种、150项主推技术和10项重大引领性技术，其中大豆、玉米、小麦、油菜等作物品种及单产提升技术占40%以上。
据悉，农业主导品种主推技术已持续推介发布20年，是农业科技推广标志性工作之一。在基层农技推广体系改革与建设项目的支持下，各级农技推广机构依托农业科技示范展示基地和科技示范户，开展示范展示、经验交流、培训指导，推动主导品种主推技术进村入户到田，极大提升了农业技术入户率、到位率。
当前正值夺取夏粮丰收关键时期。农业农村部要求，各地农业农村部门抓好主导品种主推技术推广应用，引导带动广大农户和新型农业经营主体应用先进适用技术，为提升粮油等主要作物生产能力提供有力科技支撑。
(责编：王连香、李楠桦)
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