本报北京4月30日电 （记者孔德晨）记者30日从自然资源部获悉，经初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.4个百分点，全国海洋经济强劲复苏，实现良好开局。

海洋传统产业稳中有升。自然资源部有关负责人介绍，在新一轮造船周期下，凭借完整稳定的产业链供应链体系，海洋船舶工业延续良好发展态势，全国新承接海船订单同比增长超20%，新船订单中散货船、油船等主流船型增多，船企经营效益明显提升。海洋旅游进入新一轮繁荣期，产品供给日趋丰富，邮轮经济加速恢复，一季度海洋客运量同比增长13.2%，达到2019年同期水平的109%。随着国际旅游供应链逐步修复，入境旅游开始复苏，江苏、上海等沿海省市入境旅客均较去年同期大幅增长。

海洋新兴产业发展总体向好。海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋电力业发展势头良好，一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦，发电量同比增长34%。海洋药物研发有序推进，“蓝色药库”开发计划项目抗乙肝病毒新药LY102获临床准入。

企业经营情况持续改善。问卷调研显示，近六成企业一季度营业收入实现同比增长，超八成企业用工人数增加或保持稳定，近八成企业预计二季度营业收入实现增长。企业创新持续推进，超七成企业一季度研发经费和人员数量实现同比增长。一季度，3家涉海企业完成IPO上市，融资规模28亿元，占全部IPO企业融资规模的12%，较上年末提高2.4个百分点。

海洋能源、食物和水资源供给能力持续提升。一是海洋油气增储上产成效明显，成为中国能源上产关键增量，新勘探发现渤海中北部秦皇岛27—3、南海珠江口开平南等亿吨级油田，一季度海洋原油、天然气产量同比分别增长5.5%、10%。二是“蓝色粮仓”加快建设，一季度国内海水养殖产量同比增长超5%，大型深远海养殖网箱设备“深蓝2号”、大型养殖装备“台山1号”陆续出坞入水，助力深远海养殖高质量发展。

技术创新促进产业绿色低碳高质量发展。中国自主研发制造的亚洲首套船用风力旋筒助推系统成功投用、自主研发设计的全球首艘氨燃料动力1400标准箱无舱盖集装箱船成功签约，有力推动船舶运输行业绿色低碳发展。气动式海浪发电装备“华清号”成功下水，基本具备产品产业化条件，有力推动海洋波浪能开发向产业化、规模化发展。首个液化天然气冷能养殖示范项目在广东落地，创新利用液化天然气冷能资源控制养殖水温，开辟海水养殖行业绿色低碳发展新路径。

海洋对外贸易稳步回升。由于外需回暖及上年基数较低，一季度沿海港口外贸集装箱吞吐量同比增长超10%，海运出口总额同比增长2.4%，船舶、风力发电机组及零件等涉海产品表现较好，出口金额同比分别增长113.1%、20.1%。

(责编：王连香、李楠桦)

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