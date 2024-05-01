4月29日，中国农业银行股份有限公司（以下简称 “农业银行”）发布的2024年一季度业绩报告显示，今年一季度经营效益保持平稳。实现净利润708亿元，同比下降1.77%。营业收入1861亿元，同比下降1.70%，其中利息净收入1445亿元，手续费及佣金净收入290亿元。加权平均净资产收益率为11.39%，平均总资产回报率为0.69%。

在贷款投放方面，农业银行聚焦实体经济重大战略、重点领域和薄弱环节，统筹金融资源投放，助力经济回升向好。今年第一季度贷款总额为23.9万亿元，新增1.2万亿元，增速5.5%；个人贷款余额8.6万亿元，新增5428亿元；对公贷款余额14.2万亿元，新增1.4万亿元；制造业贷款余额超3.3万亿元，新增3737亿元，增速12.7%；制造业中长期贷款余额超1.4万亿元，新增2394亿元；战略性新兴产业贷款余额2.7万亿元，增量超6000亿元；绿色信贷余额4.8万亿元，增速18.9%；管理ESG主题理财产品52只，规模近400亿元；承销绿色债券8期，承销金额78亿元；普惠型小微企业有贷客户数达431万户；民营企业贷款余额6.1万亿元，新增6077亿元，增速11.2%。

在“三农”金融方面，县域贷款余额达9.4万亿元，新增6227亿元，增速7.1%，余额占境内贷款比重达40.1%；涉农贷款余额7.20万亿元，新增6469亿元，增速9.9%，余额占境内贷款比重达30.8%；粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额9971亿元，新增1526亿元，增速18.1%；乡村产业贷款余额为2.3万亿元，新增4119亿元，增速22.4%；乡村建设贷款余额2.2万亿元，新增2184亿元，增速11.2%；832个脱贫县贷款余额为2.2万亿元，新增1549亿元，增速7.7%；160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额为4028亿元，新增220亿元，增速5.8%。

在客户服务方面，客户存款达31.1万亿元，新增2.2万亿元，增速7.5%；人民币个人存款达18.3万亿元，新增1.2万亿元；对公客户存款余额12.1万亿元，新增1.0万亿元；个人客户总量达8.7亿户，个人客户AUM达21.4万亿元，新增1.1万亿元；对公客户达1123万户；信用卡新增有效客户238万户；实体社保卡、电子社保卡、医保码用户数分别达2.71亿人、1.34亿人、7085万人。

在数字化转型方面，个人手机银行月活客户数（MAU）达2.28亿户，新增1531万户；县域手机银行注册客户2.36亿户，新增746万户；县域月活达1.04亿户，净增898万户；互联网高频场景达5.04万个，增速19.5%；线上信贷“农银e贷”余额4.75万亿元，增速11.81%。

(责编：董童、李源)

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